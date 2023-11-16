拜習會登場！時隔一年再會習近平　拜登「手緊握5秒」熱烈迎接

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從媒體影片可以看到，在費羅麗莊園中已經鋪好紅地毯，旁邊還站了數名海軍陸戰隊軍人以及擺放了美中兩國國旗。在黑色轎車抵達費羅麗莊園後，習近平便帶著微笑下車；而拜登則在紅地毯的中間迎接習近平，只見他面帶笑容，緊握習近平的手「長達5秒」，兩人才一同走到建築物大門前。隨後兩人向鏡頭打招呼後再次握手，這次握手時間較為短，僅維持了3秒左右。隨後拜登與習近平雙雙轉身，進入建築物。雖然拜登有向習近平表達歡迎之意，但兩人並未發表講話，現場有媒體詢問拜登，「要傳達什麼訊息給習近平」，但拜登並未回應，而是與習近平直接進入建築物當中。
這是拜登與習近平時隔一年的碰面，上一次碰面是在去年11月於印尼峇里島G20峰會期間進行場邊會談。但這次會談比起上一次的會談時間更長，也是拜登上任後兩人第2次會面，受到國際媒體關注。
美方隨行人員還包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）等官員。
拜登與習近平此次會談預計持續4小時，會後拜登將舉行記者會。預計在會談中將談及台灣問題、南海問題、以哈衝突、俄烏戰爭、北韓局勢以及人權等議題。外界認為，在拜習會結束後，將可能緩解兩國之間在軍事衝突、芬太尼和人工智慧等方面的摩擦，但預期難以解決長期存在的分歧。
而這次會談舉行極其低調，不僅行程保密到家，就連會面地點也是到兩人即將舉行會談前才正式宣佈，有消息人士指出，此次白宮官員對多個場地進行勘察，因必須考量到安全因素和可容納的空間大小，另外場地外觀也是考慮因素之一。
自美國媒體公布拜習會舉行地點後，原本要在市區抗議的反習團體更換地點，但當地今天實施封路至今晚8時，僅能在該區外圍進行抗議。
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