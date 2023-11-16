拜習會「憶當年」！拜登稱與習會面「坦率直接」　盼恢復正常溝通

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拜登也回憶往事，提到過去他在擔任副總統時，就已經與習近平搭起橋樑，「我們認識很久了，雖然我們之間並不是總能意見一致，但這不令人驚訝」，並稱「就如往常一樣，面對面討論是無可取代的。我一直認為我們的討論直接且坦率。」
拜登表示，坦承的交流是雙方也是世界的期望，領導人有責任為其人民共同努力。他也提到了雙方面臨的全球挑戰，包括在氣候變遷、打擊毒品販運和人工智慧等議題上都需要共同努力。
習近平也同樣憶起往事，表示「來到這裡，想起了擔任中國國家副主席時，您（拜登）前來中國的訪問行程。當時我們也舉行了會談，那已經是12年前的事情。」習近平稱，他仍然記得當時與拜登的互動，為他帶來很多啟發。
習近平指出，作為世界上最重要的雙邊關係，中美關係要放在世界百年變局加速演進這個大背景下，來思考和謀劃，為兩國人民帶來福祉，為人類進步展現關係。中美關係在50多年來從不是一帆風順，但儘管遇到問題，也都會在曲折之中不斷前行。美中衝突和對抗都會為雙方帶來難以承受的後果。
習近平表示，（中美）這兩個大國不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。「大國競爭不是這個時代的底色，解決不了中美兩國和世界面臨的問題。」
習近平強調，「這個地球容得下中美兩國」，期待今天與拜登就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，事關世界和平和發展的重大問題深入交換意見，達成新的共識。
拜登與習近平首次接觸是2011年，當時拜登以副總統身分訪中，而習近平那時還是中國國家副主席、中共政治局常委。那一次訪問行程長達5天，拜登在習近平的陪同下走訪四川成都。由於中國在2012年舉行18大，而拜登因曾參加1979年中美建交後的第一支美國國會訪問團，在他擔任副總統後首次訪問中國，同時肩負就近觀察習近平的任務。
拜登與習近平此次是拜登上任後兩人第2次會面，上一次碰面是在去年11月於印尼峇里島G20峰會期間進行場邊會談。此次會談預計持續4小時，預計將談及台灣問題、南海問題、以哈衝突、俄烏戰爭、北韓局勢以及人權等議題。
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