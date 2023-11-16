星宇航空12/16舊金山開航 再度攜手海洋拉娜限量贈禮
星宇航空歡慶舊金山航線12月16日盛大開航，再度攜手頂級保養品牌LA MER海洋拉娜，與閃躍國際的禮服設計師品牌Nicole+Felicia，共同獻上海洋拉娜25週年紀念限定「手工高訂臻藏化妝箱」，內含LA MER經典保養品組，獨家尊寵於12月16日至2024年1月20日由台北出發前往舊金山的頭等艙、商務艙旅客。。
記者許若茵／台北報導
「手工高訂臻藏化妝箱」為海洋拉娜為慶祝25週年，特別與全球高訂設計師服裝品牌Nicole+Felicia聯手打造。Nicole+Felicia為立足台灣、放眼世界的設計師服裝品牌，由台灣婚妙品牌的二代張方瑜（Felicia）和張方綺（Nicole）共同創立，以舊金山為起點，將美國西岸的自然之美轉化為簡約摩登的服裝設計，揉合了東方優雅和西方靈魂，極致完美的作品亮眼奪目，讓Nicole+Felicia品牌揚名國際，成為國際天后爭相欽點的合作夥伴，今年泰勒絲（Taylor Swift）演唱會即是身著Nicole+Felicia的高級訂制服，炫目閃耀的絕美華服，一登場瞬間成為全球的熱門焦點。
Nicole+Felicia打造、全球限量的「手工高訂臻藏化妝箱」，以LA MER的經典綠色為主色，由設計師將婚紗中最要求的細膩美感，轉化為一針一線的手工觸感，典雅細緻，限時限量回饋給LA MER的VIP及搭乘星宇航空由台北出發前往舊金山的頭等艙、商務艙旅客，內容物包含明星商品：海洋拉娜潔膚凝膠30ml、超能修護精華露15ml、濃萃修護精華3ml、海洋拉娜乳霜7ml、品牌化妝鏡，讓旅客在機艙內也能保持容光煥發，迎接接下來的旅程。
星宇航空與雅詩蘭黛集團，一直是密切合作的異業夥伴，自去年粉紅絲帶活動便開啟一連串品牌合作，今年再次響應乳癌防治，推出首架彩繪機讓粉紅絲帶翱翔天際，亦於星宇航空開航洛杉磯時，大手筆贈送旅客LA MER海洋拉娜保養旅行組。雅詩蘭黛集團更長期為星宇航空員工，打造專屬的彩妝、香氛、護膚課程，雙品牌每回攜手皆引起熱烈迴響。本次適逢LA MER海洋拉娜25週年及星宇航空第二條北美航線舊金山的盛大開航，雙方再度跨界合作，創造亮眼的時尚話題。
星宇航空舊金山航線於12月16日首航，以新世代客機A350執飛，初期飛航每週三班（二、四、六），隨著機隊陸續交機，預計將於明年三月份增為每日一班，搭配洛杉磯每日一班及東南亞密集航網，提供台灣、北美、東南亞轉機旅客便捷的飛航服務。