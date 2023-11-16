7-11今起咖啡買2送2！身分證「對中1、2」 黑浮咖啡拿鐵免費喝
提神咖啡優惠快收！7-11歡慶新品「厚乳拿鐵」上市，即起起至11月21日，每日限量8000組買2送2、可寄杯，每日每會員限購2組，新品加量20%乳量，滑順入口主打「一杯不苦的拿鐵」！同時，《黑浮咖啡》歡慶12週年，即起至11月30日前，身分證含有「1、2」的民眾，可免費兌換一杯「法式冰釀拿鐵」。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11新品「厚乳拿鐵」至11月21日前，有APP寄杯買2送2優惠，每日限量8000組，每日每會員限購2組，厚乳拿鐵將奶量加量20%成就「一杯不苦的拿鐵」，醇厚咖啡與奶香完美融合，讓咖啡控有更多不同的選擇。同時，APP還有秋冬咖啡分享季同步登場，優惠組合包括「大杯熱卡布奇諾11杯410元」、「一顆檸檬青／一顆檸檬紅11杯450元」、「蜂蜜美式/蜂蜜拿鐵11杯600元」、「中杯精品美式11杯550元」。
門市至11月28日也推出「秋冬奶茶祭」，經典純奶茶、經典純奶青享第2杯6折。CITY PEARL同步登場「秋冬珍奶祭」，全品項享第2杯6折優惠。
此外，《黑浮咖啡》歡慶12週年，即起至11月30日，尋找身分證包含「1、2」的饕客，按讚官方粉專，即可免費兌換「法式冰釀拿鐵」一杯（原價150元），每日限量贈完為止。外帶消費不限金額可兌換，內用需滿低消方可兌換，且內用酌收一成服務費；一組符合資格之身分證，僅可兌換一次、單筆消費僅限兌換本優惠一次。
並且12月10日前，至APP領取優惠票券，VIP會員享白玉麻糬鬆餅全系列「69折」，儲值卡會員享「79折」，剛加入《黑浮國際餐飲APP》，一般會員也可享「89折」優惠。