藍白合成局！最新預測配對結果曝　柯文哲粉絲「真心話」戳破盲點

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柯文哲在臉書上提到「我相信所有人的想法，個人位子不重要，重點是結束臺灣政壇兩極對抗、贏者全拿、毫無制衡的亂象，歷史會不斷往前，我們只能盡自己力量，讓臺灣順行」柯文哲說「其實，超過六成民意對政黨輪替的期待，因為民進黨政府的意識形態治國，使國家發展陷入空轉倒退，多數民意無法再忍耐」。
「努力溝通下，兩黨對於未來的國會合作已經達成共識，我們要促成臺灣第三波民主改革、推動聯合政府，至於正副總統產生方式，將由民調專家檢視各界公布的民調結果，希望發揮加乘力量，齊力為人民。」
不過貼文曝光後，許多柯文哲的粉絲湧入臉書，表示「要推動聯合政府沒問題，但也要你是正的才有意義.....否則侯柯配就還是藍綠之爭」、「真的很失望做出這樣的妥協....如果是侯柯配總統票不會投了」、「如果溝通下柯P委屈當副，我會不投總統票，只投立委票，而且我相信很多人跟我一樣的想法」、「超過6成的人希望政黨輪替，我們希望的是輪替到白色力量做正的，不是國民黨做大跟白的聯合政府，我們是要擺脫藍綠，不是讓藍綠繼續有機會在大位，這結果真的挺不下去了」。
而根據日前藍白合定局發布的聲明當中，雙方同意如果民調超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由「侯柯配」得一點，結果於18日上午交由馬英九基金會公布。藍白合之後，兩黨共同組成競選委員會，全力輔選總統副總統候選人，及兩黨推薦之立法委員候選人，不分區政黨票，由各黨各自努力。
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