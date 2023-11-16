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藍白合成局！最新預測配對結果曝　柯文哲粉絲「真心話」戳破盲點

▲經歷多時協商，國民黨與民眾黨的「藍白合」確定成局，成功達成利用「民調定勝負」的共識。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.15）
▲經歷多時協商，國民黨與民眾黨的「藍白合」確定成局，成功達成利用「民調定勝負」的共識。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.15）

記者張嘉哲/綜合報導

經歷多時協商，國民黨與民眾黨的「藍白合」確定成局，成功達成利用「民調定勝負」的共識，結果將在週六（18）日由馬英九基金會公布，電話民調也隨即在日前上午聲明發布後立刻展開，不少鄉民都已經接到民調電話。而根據《聯合新聞網》展開的線上民調中，不少人認為最終結果將會是「侯柯配」戰「賴蕭配」，不過柯文哲的粉絲也到臉書講出真心話，直言「雖然這可能將贏過民進黨，但退居副手的柯文哲，也會讓選戰又再回到藍綠之爭」。

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根據《聯合新聞網》15日晚間推出的線上民調，題目為「藍白合成局，雙方達成民調統計共識，你認為最後會怎麼配？」截至16日上午8時投票，眾多選民認為最後的結果都傾向是「侯柯配」出線，投票率高達70%，拿下21萬餘票；而「柯侯配」則只有25％，拿下7萬7千餘票。

▲侯友宜、柯文哲在馬英九的見證下談成藍白合作。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.15）
▲侯友宜、柯文哲日前在馬英九的見證下談成藍白合作。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.15）
柯文哲在臉書上提到「我相信所有人的想法，個人位子不重要，重點是結束臺灣政壇兩極對抗、贏者全拿、毫無制衡的亂象，歷史會不斷往前，我們只能盡自己力量，讓臺灣順行」柯文哲說「其實，超過六成民意對政黨輪替的期待，因為民進黨政府的意識形態治國，使國家發展陷入空轉倒退，多數民意無法再忍耐」。

努力溝通下，兩黨對於未來的國會合作已經達成共識，我們要促成臺灣第三波民主改革、推動聯合政府，至於正副總統產生方式，將由民調專家檢視各界公布的民調結果，希望發揮加乘力量，齊力為人民。」

▲民眾黨總統參選人柯文哲今（15）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，回答現場學生提問。（圖／NOWnews攝影中心）
▲民眾黨主席柯文哲確定與國民黨聯合衝擊2024總統大選，不少柯文哲粉絲無法接受「侯柯配」。（圖／NOWnews攝影中心）
不過貼文曝光後，許多柯文哲的粉絲湧入臉書，表示「要推動聯合政府沒問題，但也要你是正的才有意義.....否則侯柯配就還是藍綠之爭」、「真的很失望做出這樣的妥協....如果是侯柯配總統票不會投了」、「如果溝通下柯P委屈當副，我會不投總統票，只投立委票，而且我相信很多人跟我一樣的想法」、「超過6成的人希望政黨輪替，我們希望的是輪替到白色力量做正的，不是國民黨做大跟白的聯合政府，我們是要擺脫藍綠，不是讓藍綠繼續有機會在大位，這結果真的挺不下去了」。

而根據日前藍白合定局發布的聲明當中，雙方同意如果民調超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由「侯柯配」得一點，結果於18日上午交由馬英九基金會公布。藍白合之後，兩黨共同組成競選委員會，全力輔選總統副總統候選人，及兩黨推薦之立法委員候選人，不分區政黨票，由各黨各自努力。

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