MLB／Gerrit Cole首度拿下美聯賽揚獎！洋基隊史暌違22年後第一人
美國職棒大聯盟（MLB)今（16）日頒發賽揚獎，紐約洋基隊球星Gerrit Cole生涯11年終於拿到賽揚獎肯定，他累積145勝，本季也有15勝4敗的好成績，終於拿到夢寐以求的獎項，同時他也創下紀錄，成為洋基自2001年的「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）後，第一位賽揚獎得主，隊史第6人。
記者吳政紘/綜合報導
33歲的Gerrit Cole，從海盜隊、太空人、之後轉戰洋基，他曾在2019年拿下防禦率王，2021年拿到勝投王，單季16勝，今年他在防禦率2.63、投球局數209局，以及被擊球率只有2成06狀況下，都是美聯第一，所以獲獎不是僥倖。Gerrit Cole獲得滿票奪下美聯賽揚獎，變成真正的王牌球星，過去曾2度拿到第二名，因為前隊友Justin Verlander也實力堅強。
他在2008年選秀會第一輪由洋基隊選中，當時他未選擇加盟，而是前往大學就讀。2011年他再度參加大聯盟選秀，以第一輪第1順位加盟匹茲堡海盜，Gerrit Cole以傑出的奪三振能力著稱，他在2019年於太空人隊（326次）以及去年為洋基隊（257次）創下隊史單季三振數紀錄。
Gerrit Cole在2019年跟洋基簽下9年3.24億美元（約103億台幣）的超級大約，平均年薪3600萬美元，僅次於Max Scherzer的平均4333萬美元高薪。
Gerrit Cole在今年最後5場先發，35局投球內容中只有失4分，表現十分優異。