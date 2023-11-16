台灣最快的男女率72位選手赴韓 中華隊亞洲疊杯錦標賽拚奪金數
由中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳率隊，帶領包含目前台灣最快紀錄的新北市錦和高中男學生鄢丞佑、以及擁有8項世界紀錄來自桃園市慈文國中女學生莎瑪巴紹等共72位代表隊選手，前往韓國光州參加今（16）日起至20日的「亞洲盃錦標賽」，期許為台灣締造更多世界紀錄，讓世界看見臺灣。
記者吳嘉億／新北報導
朱雅芳表示，先前台灣選手共佔據42項世界紀錄，本屆亞錦賽更佔36項；而本屆參賽國家共有來自韓國、台灣、馬來西亞、新加坡、中國、蒙古、日本、泰國、香港、澳大利亞等共10個國家、城市出賽，其中中華代表隊共72位選手，而有44位菜鳥選手首次出國比賽，為創會以來最多選手參加國際賽，全力拚奪金牌數。
中華競技疊杯運動推廣協會指出，目前台灣最快紀錄的16歲選手鄢丞佑，擁有8項台灣紀錄，由於男子組在國際賽競爭賽更為激烈，經過多年磨練，期待男子選手能展露頭角，為台灣男子組刷新在國際舞台的紀錄。
中華競技疊杯運動推廣協會也說到，另外13歲的賽德克族女孩莎瑪巴紹，目前佔有8項世界紀錄，其中個人3-3-3更為不分齡世界紀錄保持人，她與她的同校雙人搭檔選手周渝鈞，更曾經刷新雙人CYCLE不分齡組世界紀錄，雙姝聯袂期待再次展現她們絕佳的默契與場上的爆發力。