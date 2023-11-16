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保暖外套推薦！防風等5大原則幫挑選　最新「玉米式穿搭」更實用

▲秋冬首波冷氣團全台有感！低溫天氣來襲，推薦防風、防撥水等5大原則挑選適合的「保暖外套」。換季常見的洋蔥式穿搭逐漸退燒，最新「玉米式穿搭」實用保暖不臃腫。（圖／UNIQLO提供）
▲秋冬首波冷氣團全台有感！低溫天氣來襲，推薦防風、防撥水等5大原則挑選適合的「保暖外套」。換季常見的洋蔥式穿搭逐漸退燒，最新「玉米式穿搭」實用保暖不臃腫。（圖／UNIQLO提供）

記者蕭涵云/綜合報導

秋冬首波冷氣團全台有感！低溫天氣來襲，「保暖外套」挑選很重要，推薦防風、防撥水等5大原則，挑對最適合自己需求的單品。過去換季常見的洋蔥式穿搭逐漸退燒，取而代之的是最新「玉米式穿搭」，不必再怕穿得太臃腫不好行動，活動舒適還更實用保暖。

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為大家統整「保暖外套挑選」5大重點，注重實穿好搭的日本國民品牌UNIQLO，分享年年進化的達人穿搭密技。平價品牌GU和GAP也推薦今年秋冬最新保暖外套款式，方便大家自由選擇。

▲羽絨連帽外套是不少人懶得花腦筋的最保暖單品。（圖／UNIQLO提供）
▲「保暖外套」挑選5大重點原則，助攻大家找到最適合自己的實用單品。（圖／UNIQLO提供）
📌寒風刺骨！「防風」是保暖第一步
秋冬季節，一陣風吹來常讓人冷得直哆嗦，尤其台灣不少通勤族移動靠機車，動輒騎車半小時、長時間吹風，真會冷到骨子裡。因此台灣秋冬保暖外套首重防風功能，選擇表層面料密度高、不透風的材質很重要，或者外套布料內附有防風層，再搭配刷毛材質就足夠抵擋冷風侵入又保暖。

▲台灣獨家防風防潑水刷毛連帽外套。（圖／UNIQLO提供）
▲因應台灣多變天氣，一件防風又防潑水的外套最是基本定番款。（圖／UNIQLO提供）
📌氣候不穩定！基本「防潑水」臨時擋雨很重要
台灣氣候不穩定，忽晴又雨，秋冬季節要是一淋濕、再吹風，就算穿得再暖和也肯定感冒。穿在最外層的外套，要是具備基本防潑水功能，即使忘記帶傘，也能輕鬆抵擋輕量雨水。

▲GU HEAD PADDED夾層外套，袖子採縮口設計，不怕冷風灌入；具防潑水機能，騎車也能抵擋小雨。（圖／GU提供）
▲GU HEAD PADDED夾層外套，袖子採縮口設計，不怕冷風灌入；具防潑水機能，騎車也能抵擋小雨。（圖／GU提供）
📌早晚溫差大！「方便收納好攜帶」因應一整天
台灣山區多，常常早晚溫差大，或一日之內歷經下雨出門、中午又大晴天，如果外套兼具方便收納好攜帶的優點，相信更能有助於大家即使在外一整天，也能隨時依照氣溫、輕鬆穿脫。

▲GAP女裝多層次兩件式外套，一衣多穿的設計，增添造型變化。（圖／GAP提供）
▲GAP女裝多層次兩件式外套，一衣多穿的設計，增添造型變化。（圖／GAP提供）
📌保暖也要有型！「容易穿搭」應變各種造型
許多人討厭冬天，除了因為台灣容易濕冷，更重要的是，穿得厚重臃腫，讓人很難漂亮有型。如果外套能夠兼具時髦設計，在注重防風、保暖機能性的同時，讓人穿出品味，冬天一定不再感到乏善可陳。

▲如果擔心外套蓬鬆會有臃腫感，可以利用抓出腰身或束起腳踝等穿搭技巧，改善整體線條感更顯瘦。（圖／GU提供）
▲如果擔心外套蓬鬆會有臃腫感，可以利用抓出腰身或束起腳踝等穿搭技巧，改善整體線條感更顯瘦。（圖／GU提供）
▲UNIQLO男裝PUFFTECH 輕暖科技連帽外套。（圖／UNIQLO提供）
▲不少品牌也都推出輕暖設計，降低服飾厚重感又兼具機能性。（圖／UNIQLO提供）
📌「可機洗、易保養」讓外套更長壽
多數人每到換季就苦惱，束之高閣的外套還沒拆封送洗怎麼穿？或冬天把外套弄髒了，難洗又不容易乾。不少品牌為了便民，也推出輕量可用洗衣機洗的實用設計，讓外套不再嬌貴難處理。

▲UNIQLO女裝PUFFTECH輕暖科技外套。（圖／UNIQLO提供）
▲UNIQLO女裝PUFFTECH輕暖科技外套。（圖／UNIQLO提供）
📌同場加映「玉米式穿搭」更實用
過去換季常見洋蔥式穿搭，以多層次搭法方便穿脫衣服調節體溫，但往往件數過多、穿脫其實很累人，而且件數不見得等於保暖程度，穿太多還常顯得臃腫、不好行動。近年更多人嚮往的是「玉米式穿搭」，選擇確保體溫的發熱衣或刷毛材質內搭衣物，再覆蓋蓄熱性強、又防風防潑水的機能保暖外套，頂多在中間夾入一層保暖背心等單品，更實用又保暖。


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