保暖外套推薦！防風等5大原則幫挑選　最新「玉米式穿搭」更實用

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📌寒風刺骨！「防風」是保暖第一步
秋冬季節，一陣風吹來常讓人冷得直哆嗦，尤其台灣不少通勤族移動靠機車，動輒騎車半小時、長時間吹風，真會冷到骨子裡。因此台灣秋冬保暖外套首重防風功能，選擇表層面料密度高、不透風的材質很重要，或者外套布料內附有防風層，再搭配刷毛材質就足夠抵擋冷風侵入又保暖。
📌氣候不穩定！基本「防潑水」臨時擋雨很重要
台灣氣候不穩定，忽晴又雨，秋冬季節要是一淋濕、再吹風，就算穿得再暖和也肯定感冒。穿在最外層的外套，要是具備基本防潑水功能，即使忘記帶傘，也能輕鬆抵擋輕量雨水。
📌早晚溫差大！「方便收納好攜帶」因應一整天
台灣山區多，常常早晚溫差大，或一日之內歷經下雨出門、中午又大晴天，如果外套兼具方便收納好攜帶的優點，相信更能有助於大家即使在外一整天，也能隨時依照氣溫、輕鬆穿脫。
📌保暖也要有型！「容易穿搭」應變各種造型
許多人討厭冬天，除了因為台灣容易濕冷，更重要的是，穿得厚重臃腫，讓人很難漂亮有型。如果外套能夠兼具時髦設計，在注重防風、保暖機能性的同時，讓人穿出品味，冬天一定不再感到乏善可陳。
📌「可機洗、易保養」讓外套更長壽
多數人每到換季就苦惱，束之高閣的外套還沒拆封送洗怎麼穿？或冬天把外套弄髒了，難洗又不容易乾。不少品牌為了便民，也推出輕量可用洗衣機洗的實用設計，讓外套不再嬌貴難處理。
📌同場加映「玉米式穿搭」更實用
過去換季常見洋蔥式穿搭，以多層次搭法方便穿脫衣服調節體溫，但往往件數過多、穿脫其實很累人，而且件數不見得等於保暖程度，穿太多還常顯得臃腫、不好行動。近年更多人嚮往的是「玉米式穿搭」，選擇確保體溫的發熱衣或刷毛材質內搭衣物，再覆蓋蓄熱性強、又防風防潑水的機能保暖外套，頂多在中間夾入一層保暖背心等單品，更實用又保暖。