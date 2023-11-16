NBA／Stephen Curry談退休生涯規劃！盼買下球隊或成為球團管理層
金州勇士在今（16日）並無賽程，當家球星Stephen Curry也在16日作客灣區電台節目《Dubs Talk》，並在節目中大談自己未來退休的規劃，更直言未來想買下一支NBA球隊，或成為球隊管理層的一員。
記者張志宇/綜合報導
Stephen Curry在節目中透露，「我了解NBA的操作模式與許多商業行為，這運行的過程讓我很著迷，透過球隊的運營能了解聯盟未來的走向，在我加入NBA的15年中，聯盟有了許多大轉變，但我仍還是希望我的球員生涯還能維持一段時間。」
Stephen Curry也談到NBA將有可能在哪些城市擴建球隊並表示，「伴隨著NBA進入收視黃金時期，我知道聯盟有可能在拉斯維加斯、西雅圖創建球隊，這是非常棒的，代表聯盟受越來越多人關注。」
在效力NBA的球星中，Stephen Curry已不是首位說要買下NBA球隊的選手，在此前湖人球星LeBron James與湖人名宿Shaquille O'Neal都公開表示想買下NBA球隊，且目前James與O'Neal都公開喊話將鎖定買下未來在拉斯維加斯創建的球隊。
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