前進國會左營鼓山生活更進步 李柏毅黃捷聯合看板下拜票
高雄第三選區李柏毅與第六選區黃捷，兩人被視為綠營國會過半的關鍵。李柏毅與黃捷，先後多次路口合體拜票，今(16)日上午再度同框富國忠言路口粉色看板下，與選區議員簡煥宗、黃文志及李雅慧合體拜票，兩人路口拜票時，龍華市場攤商不僅熱情送上飯糰等早點，更有人拿著菜頭與蒜，祝福兩人未來能夠「凍蒜、好彩頭」。
記者郭凱杰／高雄報導
左營與鼓山交接處，是高雄近年被稱作蛋黃區的精華地段，同時被視為住著最多中間選民的區域。此次，李柏毅與黃捷結合彼此的競選口號，以「高雄好捷毅」、「捷伴同行毅起拚」，在雙方選區交界處掛上數塊聯合看板，發揮各自在空戰與陸戰的長處，以幕僚世代與年輕世代的專業與衝勁，要爭取更多市民朋友的支持。
李柏毅指出，目前在路口民眾的回饋都非常熱情，顯示過去的打拚努力有所成果，更是對自己過往三屆議員成績的一種肯定。雙方因選區相鄰，很多地方政策的推動和規劃都有高度關聯，而自己和黃捷又是首次代表黨內征戰立委，這次特別需要大家的幫忙，唯有兩人都進國會，才能讓北鼓山與左營巨蛋生活圈更進步。
李柏毅說，這塊龍華市場看板，原先是掛著與賴清德主席的合板，因為這裡有很多鼓山的朋友也在此出入買菜，所以在黃捷確定參選後，特別換成兩人的合版，希望在最強母雞的加持下，可以帶動雙方在這裡的氣勢，一起團結拚勝選。
李柏毅笑說，現在加入黃捷並改以粉色色調，不只整體視覺十分年輕，還吸引許多支持者拍照打卡，可說是效果十足。這些看板先前也在南屏路與明誠路口、華榮路與裕誠路口上架，未來在明倫路與瑞豐街口也看得見，歡迎大家前去打卡拍照，一起加入台灣隊、高雄隊的行列。
黃捷也表示，這裡是左營鼓山的交界，也是自己和李柏毅選區的交界，身後「捷伴同行毅起拚」的看板，就是希望可以透過團體戰的形式，讓民進黨八席都要全上、都打得非常漂亮。不論藍白合不合或是怎麼合，都不影響兩人得勝。