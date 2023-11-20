亞冠賽／陳傑憲獲最佳九人！一文看懂中華隊名單、賽程與轉播資訊

亞冠賽直擊／蕭一傑燃燒331球！東京巨蛋是心中最難忘的未竟之地

▲亞冠賽中華隊投手教練蕭一傑，重回東京巨蛋。（圖／葉政勳攝）
▲亞冠賽中華隊投手教練蕭一傑，重回東京巨蛋。（圖／葉政勳攝）

記者吳政紘/日本東京報導

2023年亞冠賽熱烈開打的同時，對於中華隊教練團投手教練蕭一傑來說，回到睽違多年的東京巨蛋，不但是他很感傷的地點，也是當初日本大學全國賽，未能奪冠的「未竟之地」，蕭一傑曾在這裡2天燃燒331球，而且是連投，獲得大會特別獎。

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「上次來這裡應該是2019年，當時還在當翻譯，有蠻常來。」蕭一傑一貫的沉穩回答，並且他很謙虛地說：「我以前唸的奈良產業大學，其實不是很厲害，但大家都很拚。」

確實，要提到奈良產業大學，雖然在關西近畿学生野球連盟，算是很有歷史的強隊，但來到全國大賽，這又是不同層級。

奈良產業大學在全國大會最好的成績，只有到全國四強，只有一次，前8強只有三次，可說是較為不起眼的學校。

不過這樣的學校，身為大四生，當時的蕭一傑可是陣中王牌投手，球速可達148公里以上，生涯大學成績，16勝1敗，防禦率0.63。

蕭一傑在2008年春季聯盟拿下MVP，並且是最佳九人獎，這樣的他，在東京巨蛋有特別的情感。

「大概就是2天連續出賽吧！」他說。蕭一傑謙虛地說，但他難忘當時情景，「畢竟是全國大會，會想多做些什麼。」而他不屈的鬥志，也感染到隊友。

事實上，蕭一傑2008年全國大會，第一場遇上千葉代表中央學院大學，蕭一傑已經完封13局，最終奈良產業大以1:0險勝，第二場他又續投，面對超強隊東北福祉大學，他又完投11局，球隊落敗，但他2天內只有失2分，共331球超級耐投，也被阪神虎看上，2008年選秀會上，他也獲得阪神指名。

35年，歷史悠久的東京巨蛋雖然外觀上沒變，但是球場內、球迷進場體驗一直在改變，蕭一傑重回當時燃燒331球的「聖地」，心中仍有未竟之志。

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▲東京巨蛋小檔案。（圖／葉政勳攝、NOWnews社群中心製）
▲東京巨蛋小檔案。（圖／葉政勳攝、NOWnews社群中心製）
  

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