亞冠賽直擊／蕭一傑燃燒331球！東京巨蛋是心中最難忘的未竟之地

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確實，要提到奈良產業大學，雖然在關西近畿学生野球連盟，算是很有歷史的強隊，但來到全國大賽，這又是不同層級。
奈良產業大學在全國大會最好的成績，只有到全國四強，只有一次，前8強只有三次，可說是較為不起眼的學校。
不過這樣的學校，身為大四生，當時的蕭一傑可是陣中王牌投手，球速可達148公里以上，生涯大學成績，16勝1敗，防禦率0.63。
蕭一傑在2008年春季聯盟拿下MVP，並且是最佳九人獎，這樣的他，在東京巨蛋有特別的情感。
「大概就是2天連續出賽吧！」他說。蕭一傑謙虛地說，但他難忘當時情景，「畢竟是全國大會，會想多做些什麼。」而他不屈的鬥志，也感染到隊友。
事實上，蕭一傑2008年全國大會，第一場遇上千葉代表中央學院大學，蕭一傑已經完封13局，最終奈良產業大以1:0險勝，第二場他又續投，面對超強隊東北福祉大學，他又完投11局，球隊落敗，但他2天內只有失2分，共331球，超級耐投，也被阪神虎看上，2008年選秀會上，他也獲得阪神指名。
35年，歷史悠久的東京巨蛋雖然外觀上沒變，但是球場內、球迷進場體驗一直在改變，蕭一傑重回當時燃燒331球的「聖地」，心中仍有未竟之志。
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