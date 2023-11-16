陸委會擋出團？赴陸團限額每日2千人 王國材：出團踴躍可調整
交通部日前宣布赴陸禁團令將於明年3月解除，陸委會主委邱太三日前在立法院內政委員會表示，若明年民進黨勝選，對於陸客來台恐不樂觀，並稱初期每日仍限額2千人次，主因是國人都跑到國外旅遊，交通部當然會有壓力，引起旅行業不滿。交通部長王國材今（16）日表示，相關政策不會改變，但若明年出團踴躍，限額人次會再與陸委會討論調整。
記者李琦瑋／台北報導
交通部日前表示，明年3月1日起將恢復旅行業可組團赴中國大陸及接待中國大陸團客，預計在春節前宣布恢復時間點，不少旅行業者已上架中國旅遊產品，卻爆出陸委會仍擬限額每日2000人引發譁然，旅行業擔心有超賣產品問題。
邱太三說，限額主要是擔心，萬一陸方還是不過來，國旅又全部跑出去。至於陸客何時有望來台？邱太三坦言，明年如果民進黨勝選，「我們也沒那麼樂觀」，會按照我方規畫的方向跟時程。
針對陸委會被認為擋業者出團，王國材今天在立法院受訪表示，「陸委會也不是擋」，明年春節前宣布3月1號進出團不變，陸委會是用8月的方案，當時有2千人限制，各旅行業現在可以充分準備或開始攬團，請業者放心準備攬客，若明年出團踴躍，會再與陸委會討論調整。
針對國台辦質疑為何還要等5個月？王國材說，這是跟業者討論的結果，畢竟組團不是馬上就能做，一般攬團公告要3個月的時間，加上需要當地旅宿業跟遊覽車業配合，同樣陸客到台灣也是，台灣的接地社也要這樣準備，這是經過討論的結果，業者現在就可以開始準備，事實上3月1日當天就可以進出團。