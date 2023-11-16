台股早盤漲65點奔17194點　AI強勁反彈！觀光股氣勢如虹

美股四大指數昨（15）日走高，台北股市今（16）日早盤也跟著走高，一度漲65點，來到17194點。權值王台積電早盤漲1元，來到582元。其他重要電子股，如聯發科、鴻海、南亞科、友達、群創、大立光小漲。今日AI概念股表現亮眼，緯創漲1%，重回百元。廣達漲2%多，英業達與技嘉漲逾3%。另外，車用電子也不俗。
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台北股市早盤開高，一度漲65點，來到17194點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲1元，來到582元。同樣為晶圓代工的聯電跌0.5%，世界先進漲0.5%、力積電小漲。其他重要電子股，如聯發科、鴻海、南亞科、友達、群創、大立光小漲。宏碁漲1%多，華碩與和碩走跌，惟幅度不大。日月光弱勢跌1%。
AI概念股今日紅通通，指標股緯創漲1%，重回百元。廣達漲2%多，來到214元。英業達與技嘉漲逾3%，惟緯穎跌0.2%。另外，樺漢漲逾5%、高力漲2%。車電也表現不俗，敬鵬漲9%、天方能源漲7%，揚智、永彰、大同漲3到6%。
至於觀光股紅通通，長榮航漲3%以上、華航也漲3%多。遠雄來、夏都、雲品、寒舍、富野、老爺知漲4到5%，王品、晶華、雄獅、鳳凰、國賓、亞都、美食-KY、易飛網、山富、六角、亞洲藏壽司漲2到3%。