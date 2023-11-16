公司化惹議！台鐵企工想把「企業工會」入章程 王國材：無前例
台鐵公司化再掀爭議！ 台鐵局將在明年1月1日掛牌成立國營台鐵公司，但在公司章程與相關子法，勞資雙方多次意見分歧，台鐵企業工會（台灣鐵路工會）昨天不滿交通部搞突襲，推翻與工會協商結果，要強行通過交通部版本的相關子法。交通部長王國材今（16）日表示，台鐵企業工會想把「企業工會」寫入公司章程，但國營企業的公司章程都是寫明「工會」二字而已，希望工會可以仔細思考。
記者李琦瑋／台北報導
台鐵企工指出，日前舉行第2次籌備董事會議，會議議程原本要討論經工會與台鐵局已達成勞資共識公司章程與相關子法，但交通部突然在上午9點25分表示，要按照部內版本核定，此舉等同翻臉不認帳過去勞資雙方多次的子法協商共識，毫無誠信可言，後來是有3位勞工董事當場表示反對意見，才未闖關成功。
王國材表示，包括公司章程、還有相關子法的協商過程，有來自部裡、院裡各單位的意見，也請台鐵企工針對每一點，再仔細思考，包括他們所提到，希望在公司章程及公司化子法內明白寫出「企業工會」而非「工會」，以此認定企業工會是唯一合法工會，但是國營事業的公司章程都是寫明「工會」，從來沒有把「企業工會」寫在上面的例子。
王國材說，國營事業章程都有範例參考，希望台鐵企工也要了解狀況，在雙方溝通過程中，交通部也針對沒有影響很大的細節、與其他國營事業不同的地方，逐一解釋並斟酌調整。