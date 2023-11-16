NBA／Green禁賽5場！美媒：Thompson、Wiggins得站出來證明自己
金州勇士15日在主場迎戰明尼蘇達灰狼，雙方爆發嚴重衝突，Draymond Green、Klay Thompson和Jaden McDaniels都遭到驅逐出場，其中《ESPN》知名球評Kendrick Perkins更直言，「若Draymond Green遭到聯盟禁賽對勇士將是好事，Klay Thompson、Andrew Wiggins能在這時候站出來證明自己。」其中聯盟也在今（16日）公佈Draymond Green確定禁賽5場。
記者張志宇/綜合報導
Draymond Green將確定缺席接下來5場比賽，球評Kendrick Perkins就坦言，「我將會在Green缺陣時，好好檢視Klay Thompson與Andrew Wiggins，現在是他們提升比賽水準的時候，本季他們的表現讓人失望。」
除了Klay Thompson與Andrew Wiggins，小將Jonathan Kuminga也被Perkins點名，「我希望Kuminga能獲得更多的上場時間，在Green缺陣期間，是勇士證明板凳深度的時候，小將們必須站出來。」
NBA官方也在今（16日），針對Draymond Green「鎖喉」Rudy Gobert給出懲處，Green遭到禁賽5場將缺席勇士接下來對陣奧克拉荷馬雷霆2連戰、休士頓火箭、鳳凰城太陽與聖安東尼奧馬刺的比賽。
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