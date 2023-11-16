別被早上太陽騙！午後「鋒面大雨」襲北台 週末冷氣團急凍剩10度
中央氣象署表示，今（16）日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫逐漸下降，台灣北部及東北部地區有短暫陣雨，且有局部較大雨勢發生的機率，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今晚起鋒面後，乾冷空氣接力南下，氣溫愈晚愈冷，明天晚上至週六清晨（11月17日至11月18日），受冷氣團影響，部分地區將出現攝氏10度的最低溫。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日中午前後、鋒面快速抵達，中部以北、東半部短暫降雨，入夜開始鋒面後的乾冷空氣南下，降雨雖然漸漸停下，但氣溫驟降、愈晚愈冷，各地區氣溫部分，北部從攝氏24度降至攝氏16度、中部攝氏17至31度、南部攝氏18至32度、東部攝氏16至29度。
吳德榮說明，明日起至下週日（11月19日），大陸高壓籠罩台灣上空，各地天氣晴朗，明日清晨冷一波後，白天各地皆在攝氏20度以上，不過入夜「輻射冷卻」加成，又會迅速轉冷，明晚至週六清晨是最冷的一段時間，冷空氣將直接挑戰「大陸冷氣團」定義（台北觀測站≦14度），部分沿海及平地的最低氣溫將降至10度左右
週六白天起，陽光下氣溫舒適，入夜至下週日清晨仍冷，部分平地的最低氣溫仍在10度左右。下週日白天起至下週三（11月22日）、乾冷的大陸氣團逐漸「變性」，各地仍晴朗，氣溫逐日回升，白天「北舒適、南微熱」，早晚仍偏涼微冷。