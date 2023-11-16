英倫2神團來台！狂街傳教士霸總魂爆發　「喜歡你們閉嘴聽我唱」

英倫領頭樂團之一的Suede麂皮合唱團，以及經典天團Manic Street Preachers狂街傳教士合唱團於昨（15）日晚在Zepp New Taipei 火力全開接連登場，首出場的Suede靈魂主唱Brett Anderson布雷特安德森，感動喊話：「謝謝台北，很開心來到台北，又回來了！前幾年已經來過，但永遠都很開心可以再來！」而Manic Street Preachers開心表示首度來台，在開唱時還霸氣的說：「我喜歡你們閉上嘴認真聽我演出！」
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期間限定的「Manic Street Preachers & Suede Live in Taipei」一路從北美飆唱到亞洲，也是兩團首度在台合體，首先開場的Suede團員們一個一個走出，接受觀眾大聲鼓譟迎接，接著鼓聲一敲〈Turn off Your Brain and Yell〉吉他節奏響起逼出聽團熱血魂，而主唱Brett沈浸其中狂甩頭飆唱，首首代表作不斷電連發，包括〈Trash〉、〈Animal Nitrate〉、大膽甩麥的〈So Young〉、深情不插電〈The Wild Ones〉等，唱到正能量之作〈Everything Will Flow〉興奮衝下台被歌迷簇擁，隨著Brett襯衫扣子越開越低，全場熱度直接衝到了最高點，最後在大合唱招牌曲〈Beautiful Ones〉下美麗結束。
緊接著壓軸的Manic Street Preachers與螢幕精選歌詞搭配每一首歌曲傳遞訊息，開場〈Motorcycle Emptiness〉馬上帶樂迷進入美好的Britpop歲月，接著〈Everything Must Go〉、〈A Design for Life〉、〈Stay Beautiful〉等，現學現賣的中文「謝謝台北」外，不改反骨精神說：「我們一起跳起來，我喜歡你閉上嘴認真聽我演出，還有跟我們一起嗨！」在超過15首歌的贏得滿堂彩的演出後，在生涯經典之作〈If You Tolerate This Your Children Will Be Next〉感動結尾。