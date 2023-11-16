亞尼克進駐超商！「生乳捲100元」限時一天開搶 再送50元折價券
萊爾富超商宣布於限定門市引進亞尼克蛋糕自動販賣機YTM，歡慶開幕活動，明（17）日早上11點，前往萊爾富北縣員山店，前30名的消費者，就能將市售每條380元的YTM「原味生乳捲」，以100元的優惠價買回家。即起加入官方好友，還可獲得YTM折價券50元、
記者鍾怡婷/綜合報導
亞尼克蛋糕自動販賣機YTM首度進駐超商，在萊爾富「北市國醫店」、「北縣員山店」亮相， 為歡慶萊爾富與亞尼克YTM合作，限時推出「100元生乳捲」快閃活動，明（17）日上午11:00前往萊爾富北縣員山店，前30名可用100元優惠價，購入市售每條380元的YTM「原味生乳捲」，每人限購乙條，相當於下殺2.6折。
11月16日、17日兩天的12:30至13:30前往萊爾富北縣員山店，還有新口味「Weiss榛果厚巧克力生乳捲」試吃活動，現場試吃後到YTM（蛋糕自動販賣機）二代機進行消費，單筆購買任一亞尼克甜點就送限量「熱敷暖宮寶」一個。
並且11月15日至12月25日期間，加入亞尼克YTM LINE好友，即可獲得限量嚐鮮券50元乙張，送完為止，折價券可於萊爾富亞尼克YTM機台消費抵用，全品項皆可折抵。
同時，7-11獨家開賣「龜記茶王奶茶」，還原手搖店內現泡風味，將烏龍茶及鮮奶做到最溫潤順口的層次，冰涼享用或是微波加熱都可以，奶茶控24小時隨時想喝，就能到最近的7-11購買，即日起至12月12日前享有單件42元、兩件78元（原價45元／件）。