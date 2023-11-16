藍白合柯粉臉綠！PTT爆炸「請開放退款」　柯文哲自打臉說詞遭挖

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「之前說郭台銘怎麼會答應那種不合理的比賽方式，但這次你們採取的民調條件這麼不利，為什麼要讓3％？最後，為什麼完全沒有知會過幕僚，之前人家都說民眾黨是一人政黨，原本以為只是黨成立不久的關係，結果民眾黨居然是黨主席一個早上直接認輸投降，而且沒有事先跟幕僚討論過，看到陳智函在那邊哭真的是心疼」該網友提到「還有我之前捐的錢，是要讓你選總統用的，選正的人才要出錢，那國民黨很有錢了，那我當初捐的錢請開放退款吧」。
貼文曝光後，不少柯粉紛紛留言表示「支持開放退款，我幹嘛用我的錢支持國民黨選總統啊」、「藍白合就已經在不爽了，還要當副手，麻煩退錢謝謝」、「當初募款說要擺脫藍綠、義無反顧拼一次，現在根本自打臉，如果侯友宜是正的，哪裡有擺脫藍綠？根本自打臉，請開放退款謝謝」、「麻煩開放退款，真的是浪費我的時間支持你」、「開放退款+1，真的超級失望」。
事實上，柯文哲在募款的頁面上，標題就寫著「義無反顧拼一次」，內容提到「台灣不能再被這些政客掏空，台灣應該要由清廉、勤政、愛民、愛鄉土的政府帶領，如果你也不願再被藍綠意識形態綁架，如果你認同我的理念，請支持我，加入改變的陣列！」如今藍白合局勢明朗，雖然柯文哲在IG也提到要柯粉不要放棄，接到電話要支持他，但多數柯粉已經對結果心中有數。
而對於藍白合的決定是否會影響年輕選票，柯文哲日前在接受政論節目《新聞面對面》專訪時也坦言「這個我還是需要出來說服年輕人，不然不會投我。」接著又被追問「你年輕人不是顧得很穩嗎？你覺得你流失了嗎？」柯文哲則直言「我跟你講，連陳智菡都想要離職了，怎麼不會」顯然這個決定，柯文哲也知道自己的年輕族群粉絲不太能接受。
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