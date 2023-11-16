台鐵便當限定口味只賣4天！客家風味便當18日開賣、梅乾控肉入菜

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台鐵局說，滿載著「鹹、醬、香」樸實客家飲食風味，最後品一口脆甜酸香的金棗，滿腔停留著客家人刻苦的勤儉習性和深厚的風味底蘊，珍視食材的精神顯現出永續發展的智慧。
台鐵局表示，跟著火車去旅行前，一定要買「客家風味鐵路便當」，由品嘗美食來開啟鐵道獨有的客家文化味覺食光之旅。歡迎大眾一起到新北投車站，體驗北投鐵道融入在地原住民族、新住民、眷村等多元文化；再來到台北市客家文化主題公園尋覓鐵路上的客家記憶，豐富的旅程，滿載鐵道裡的客家經典滋味。
台鐵「客家風味鐵路便當」販售資訊：
1. 訂購專線： (02)2361-9309，即日起週一～週五09：00-17：00。
2. 便當售價：每份150元
3. 販售期間／地點（午餐限定）：
112年11月18、19日（共2天），台北市客家文化主題公園台鐵便當快閃特賣店。
112年11月25、26日（共2天），新北投車站台鐵便當快閃特賣店。
112年11月18、19、25、26日（共4天），於台北站1樓「台鐵便當行動餐車」（靠近南三門）同步銷售。
4. 販售時間：自中午11:00起開賣，預購者請於12：00前至指定特賣店現場排隊付款取餐，超過中午12:00未取餐者，台鐵將立即轉售，不再致電通知預購者。