新北瑞芳蝙蝠洞潛水員水下紀錄 意外拍到瀕臨絕種綠蠵龜
為盤點新北市瑞芳區蝙蝠洞沿岸生態資源，新北市政府動物保護防疫處日前委託國立臺灣海洋大學進行潛水員水下紀錄工作，意外拍攝到保育類瀕臨絕種的綠蠵龜在海中遨遊，向民眾宣傳及呼籲，如在海裡發現海龜，請保持友善觀察的距離，切勿追逐、騷擾以及觸摸，以免受罰。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府動物保護防疫處表示，團隊以水下定點及潛水員穿越線紀錄，收集魚種分佈數據以及觀測魚種數量消長變化，透過潛水員實地拍攝水下畫面，可發現新北市沿海地形多變，深澳灣內細白沙岸、象鼻岩及鼻頭角附近蜿蜒的岩岸、紫菜坪獨特的海階地形，豐富的地形特色造就了海底豐富的生態，並記錄2次下水拍攝該處觀測紀錄的魚種高達28種。
海洋大學海洋休閒產業暨遊艇發展中心中心主任曹校章指出，當時在水下約15米，能見度約莫5公尺，發現海龜距離非常近，才能清楚拍到此畫面，而海龜發現潛水員時正悠哉的游泳，動作流暢而優雅，似乎是在向紀錄人員打招呼。
新北市政府動物保護防疫處說明，新北市沿岸地形豐富且多變，因此沿岸海洋資源相當豐富，今年度首次委託海洋大學團隊協助進行拍攝水下生態畫面，海龜共有7種，其中台灣周邊可見的便有5種；提醒民眾，所有海龜皆為保育類，如在海裡發現海龜，請保持友善觀察的距離，切勿追逐、騷擾以及觸摸，否則可能違反野生動物保育法第18條規定，另如發現傷病海龜，切記不要主動接觸，撥打118聯絡各地海巡署或是1999通報，維護海洋動物安全。