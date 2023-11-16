米可白又瘦了！秀出精壯手臂肌嚇死蕭景鴻 開金口被拱當饒舌歌手
台視最新8點檔《追分成功》片頭曲《從心出發》，邀請華語樂壇知名音樂人蔣三省製作，並由主要演員方馨、柯叔元、米可白、蕭景鴻、林玉書及亮曦獻聲演唱。米可白難得開金口，更為了拍片頭，前一天吃很少，最近將身材雕塑更加緊緻，她笑說：「（演出）上司要俐落，所以有讓自己精瘦一點。」還秀出肌肉手臂，讓飾演下屬的蕭景鴻哭笑不得「你是要打下屬是不是？」
記者蔡依庭／綜合報導
蕭景鴻以往在男團「Energy」擔任主唱，米可白大讚完全是「歌聲擔當」，蕭景鴻害羞說：「謝謝蔣老師很給我表現空間，應該給米米獨自一段Rap才對。」片頭中米可白後仰、蕭景鴻立刻英雄救美接抱，潘逸安在後方看著2人甜蜜互動，表情是五味雜陳，三人看似關係不簡單。
柯叔元平時鮮少開金口演唱，在主題曲中打頭陣，磁性嗓音特別有風味，他謙虛表示：「每個人都有自己拿手跟不擅長的事，拿手的不敢說，但說到唱歌，我跟方馨認識這麼多年，她應該也不太想聽我唱。劇組很用心製作，我當然也是盡力而為，多面向嘗試，如果不好聽千萬別介意。」
方馨新角色俏麗可愛戲路大開，她笑稱經常和年輕朋友相處，向對方學習比較活潑的肢體動作，並自認現在放下偶包，才能做出更多嘗試。柯叔元打趣表示：「像我、一直都沒有偶包。」方馨聽了不禁莞爾：「你才怪，從年輕開始就偶包很重！」
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