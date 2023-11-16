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蘿莉塔婚前協議被砍價！與戴偉智切割財產　若偷吃得賠200萬

▲蘿莉塔（右）和男友戴偉智結婚，婚前協議若一方出軌，就得賠償另一方200萬元台幣。（圖／翻攝自戴偉智臉書）
▲蘿莉塔（右）和男友戴偉智結婚，婚前協議若一方出軌，就得賠償另一方200萬元台幣。（圖／翻攝自戴偉智臉書）

記者江芷稜／綜合報導

38歲女星蘿莉塔雙喜臨門，今年接受男友戴偉智求婚，隨後驚喜宣布懷孕，8月剛產下一女，原本是喜事一樁，卻因為男友家境富裕，爺爺那一輩的財產可以買下半個香港，讓他被封為富三代，夫妻倆卡在婚前協議那一關，蘿莉塔開出「外遇要賠償300萬元台幣」的條款，讓未婚夫怯步，遲遲沒有應允，最後討價還價，戴偉智殺價到200萬元台幣，才順利登記結婚。

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▲蘿莉塔的男友戴偉智（左）爺爺曾是銀行大股東，家境相當富有。（圖／翻攝自戴偉智FB）
▲蘿莉塔的男友戴偉智（左）爺爺曾是銀行大股東，家境相當富有。（圖／翻攝自戴偉智FB）
▲蘿莉塔2022年的最後一天慶生，意外被男友求婚成功。（圖／翻攝自蘿莉塔IG）
▲蘿莉塔2022年的最後一天慶生，意外被男友求婚成功。（圖／翻攝自蘿莉塔IG）
從《大學生了沒》出道的蘿莉塔，畢業於輔大西班牙語文研究所，本身條件並不差，不過老公家境更好，男方長輩擔心未來家產爭議，要求她簽訂婚前協議，她在小S節目《小姐不熙娣》公開婚前協議書遲遲卡關的原因，就是彼此財產分開，她開出外遇條款，若是任一方出軌要賠給對方300萬元，偷吃就要被罰，自認非常公平，沒想到戴偉智居然提出異議，詢問能否少100萬，讓她懷疑老公愛情不夠堅定。

▲蘿莉塔澄清戴偉智不是像媒體口中的富三代。（圖／經紀人提供）
▲蘿莉塔澄清戴偉智不是像媒體口中的富三代。（圖／經紀人提供）
▲戴偉智（右）在《小姐不熙娣》上，向蘿莉塔（左）求婚。（圖／經紀人提供）
▲戴偉智（右）在《小姐不熙娣》上，向蘿莉塔（左）求婚。（圖／經紀人提供）
不過，最後兩人依舊在7月完成儀式，成為合法夫妻，蘿莉塔和粉絲報告喜訊，笑說：「不好意思讓大家擔心很久，我們終於登記了！」不少酸民看衰婚姻，她淡定表示對未來隨緣看待，能撐多久就多久，近日接受《三立新聞網》訪問，坦言最後讓步了，婚前協議的外遇條款價格被老公殺價從300萬變成200萬，就是當作以防萬一。夫妻倆最近忙著帶小孩，累到連說話力氣都沒有，還好老公是願意幫忙的神隊友。

▲蘿莉塔上月生下女兒，前幾天才出月子中心。（圖／翻攝自蘿莉塔臉書）
▲蘿莉塔生下女兒後專心育兒。（圖／翻攝自蘿莉塔臉書）
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