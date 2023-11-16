冷氣團報到！「摸1部位」秒知小孩穿衣夠暖嗎　26度穿衣法再複習

首波冷氣團強襲！全家濃美式買1送1　小白兔暖暖包10元：只限3天

▲冷氣團報到，全家限3天優惠，除了有特大杯美式、大杯濃美式買1送1外，還有手握式暖暖包、貼式暖暖包買5送5。（示意圖／取自《爆廢公社二館》）
▲冷氣團報到，全家限3天優惠，除了有特大杯美式、大杯濃美式買1送1外，還有手握式暖暖包、貼式暖暖包買5送5。（示意圖／取自《爆廢公社二館》）

記者鍾怡婷/綜合報導

本週五即將迎來今年首波冷氣團，全台降溫有感！全家限3天除了有特大杯美式、大杯濃美式買1送1外，還有手握式暖暖包、貼式暖暖包「買5送5」，原價20元，換算下來平均每件10元。隨買跨店取有農心超進化辛碗麵、食麵王炒碼海鮮口味、氣泡水買1送1優惠。

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🟡全家

📍門市｜11月17日至11月19日
◾大杯特濃美式買1送1（原價55元、特價28元）

◾特大杯美式買1送1（原價60元、特價30元）

◾熊麻吉手握式暖暖包、小白兔貼式暖暖包、小白兔暖暖包24小時，任選加10元多1件或買5送5（原價20元、特價最低10元）

◾FMC墨烯發熱衣（原價699元）、無重力發熱衣（原價439元）、極暖絨發熱衣（原價649元），可享同價位加99元多1件

◾FMC氣泡水／檸檬氣泡水任選買1送1（原價29元、特價15元）

◾FMC鮮乳金磚派，同品項買1送1（原價40元、特價20）

◾FMC紅酒釀蘋果乾甜點，同品項買1送1（原價69元、特價35）

▲全家門市購買暖暖包，限時加10元多1件、買5送5優惠。（圖／全家提供）
▲全家門市購買暖暖包，限時加10元多1件、買5送5優惠。（圖／全家提供）
▲全家氣泡水、咖啡買1送1限3天。（圖／全家提供）
▲全家氣泡水、咖啡買1送1限3天。（圖／全家提供）
📍APP隨買跨店取｜11月17日至11月19日

◾FMC鹼性離子水1385ml 買1送1（原價35元、特價18元）

◾杜老爺草莓蘋果優格雪糕買1送1（原價40元、特價20元）

◾農心超進化辛碗麵買1送1（原價99元、特價50元）

◾Paldo食麵王炒碼海鮮風味買1送1（原價99元、特價50元）

◾優雅食 星太郎香菜超寬條餅買1送1（原價39元、特價20元）

▲全家本週康康五優惠，11/17起至11/19限定，有咖啡、泡麵買1送1。（圖／全家提供）
▲全家本週康康五優惠，11/17起至11/19限定，有咖啡、泡麵買1送1。（圖／全家提供）
7-11則是推出全新跨界合作，與NETFLIX《此時此刻》推出聯名鮮食，包括「相愛韓國雪蟹蟹膏烤飯糰」加入白飯小偷之稱的GOREMI蟹膏，佐以蟹味絲增添口感，原價49元，11月28日前，OPEN POINT會員享有1點+39元優惠；還有「激情椒麻熱狗」嚴選花椒、孜然粉與紅辣椒粉，椒麻層次風味，口感Q彈鮮嫩多汁，原價35元，11月28日前OPEN POINT會員1點+25元優惠價。

▲「相愛韓國雪蟹蟹膏烤飯糰」內餡選用韓國白飯小偷之稱的GOREMI蟹膏，佐以蟹味絲增添口感。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲「相愛韓國雪蟹蟹膏烤飯糰」內餡選用韓國白飯小偷之稱的GOREMI蟹膏，佐以蟹味絲增添口感。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲「激情椒麻熱狗」搭餐下飯或當作午後點心，越吃越涮嘴！（圖／記者鍾怡婷攝）
▲「激情椒麻熱狗」搭餐下飯或當作午後點心，越吃越涮嘴！（圖／記者鍾怡婷攝）

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