首波冷氣團強襲！全家濃美式買1送1 小白兔暖暖包10元：只限3天
本週五即將迎來今年首波冷氣團，全台降溫有感！全家限3天除了有特大杯美式、大杯濃美式買1送1外，還有手握式暖暖包、貼式暖暖包「買5送5」，原價20元，換算下來平均每件10元。隨買跨店取有農心超進化辛碗麵、食麵王炒碼海鮮口味、氣泡水買1送1優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
🟡全家
📍門市｜11月17日至11月19日
◾大杯特濃美式買1送1（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1（原價60元、特價30元）
◾熊麻吉手握式暖暖包、小白兔貼式暖暖包、小白兔暖暖包24小時，任選加10元多1件或買5送5（原價20元、特價最低10元）
◾FMC墨烯發熱衣（原價699元）、無重力發熱衣（原價439元）、極暖絨發熱衣（原價649元），可享同價位加99元多1件
◾FMC氣泡水／檸檬氣泡水任選買1送1（原價29元、特價15元）
◾FMC鮮乳金磚派，同品項買1送1（原價40元、特價20）
◾FMC紅酒釀蘋果乾甜點，同品項買1送1（原價69元、特價35）
📍APP隨買跨店取｜11月17日至11月19日
◾FMC鹼性離子水1385ml 買1送1（原價35元、特價18元）
◾杜老爺草莓蘋果優格雪糕買1送1（原價40元、特價20元）
◾農心超進化辛碗麵買1送1（原價99元、特價50元）
◾Paldo食麵王炒碼海鮮風味買1送1（原價99元、特價50元）
◾優雅食 星太郎香菜超寬條餅買1送1（原價39元、特價20元）
7-11則是推出全新跨界合作，與NETFLIX《此時此刻》推出聯名鮮食，包括「相愛韓國雪蟹蟹膏烤飯糰」加入白飯小偷之稱的GOREMI蟹膏，佐以蟹味絲增添口感，原價49元，11月28日前，OPEN POINT會員享有1點+39元優惠；還有「激情椒麻熱狗」嚴選花椒、孜然粉與紅辣椒粉，椒麻層次風味，口感Q彈鮮嫩多汁，原價35元，11月28日前OPEN POINT會員1點+25元優惠價。