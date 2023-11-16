哈日族看過來！日圓換匯現更甜價0.2151元 專家：轉向得等2訊號
美元指數跌深反彈，亞洲主要貨幣兌美元拉回，日圓兌美元也回到151價位，不過，新台幣兌美元今（16）日早盤仍升值超過1角，衝上32元，也使得日圓換匯價再創1年來新低價，台灣銀行日圓現鈔賣出價早盤一度來到0.2151元。外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，日圓在150至152區間整理格局並沒有結束，日圓要出現大轉折、反轉向上得等兩訊號，不是日本央行主動調整貨幣政策，不然就是美國確定不升息或降息。
記者顏真真／台北報導
隨著美元指數止跌回升，日圓兌美元也從150回貶至151價位，今日早盤一度來到151.37兌1美元，不過，相對之下，新台幣兌美元今日持續升值，並衝上32元，強升逾1角，也使得日圓換匯價又出現更甜價，台銀日圓現鈔賣出價今日早盤一度下探0.2151元，續創1年新低。
若拿新台幣5萬去換日幣，與疫前2021年換匯高點0.2797元相較，當時只能換到17萬8762日幣，現在可以換到23萬2450日幣，等於可以多換53688日幣，折合新台幣約11548元，也等於省下6張日本東京迪士尼門票或可以多吃54碗拉麵的錢。
不過，由於日圓一度回升至150價位，也讓哈日族以為日圓走勢要反轉向上了。外匯專家李其展今日受訪時則表示，日圓兌美元在150-152區間整理走勢還沒結束，之前只是一個反彈，而且反彈還是亞幣當中算弱的，目前日圓仍呈現區間整理格局，沒有新的趨勢及變化，主要是日本貨幣政策沒改變。
李其展進一步指出，雖然美日利差稍有縮減，但日圓走勢要反轉，還是要等2個訊號，不是日本主動調整貨幣政策，不然就是等美國聯準會（Fed）明確宣布不升息或降息，那時才會是日圓較大轉折時點，在這2訊號還沒出現前，日圓原本走勢並不會改變。