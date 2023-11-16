藍白合拍板合作　盧秀燕：基層士氣大振、信心大漲！

藍白合峰迴路轉，國民黨與民眾黨昨日拍板確定以全民調決定合作方式，未納政黨支持度，更承諾除國防、外交與兩岸由總統決定外，其餘部會依各黨立委席次分配，民眾黨主責監督制衡、國民黨主責建設發展。對此台中市長盧秀燕今（16）日受訪表示，基層反應非常良好，昨日宣布後基層士氣大振、聲勢大漲，甚至有一位中小企業家傳訊息向她說，「高興到想要喜極而泣，覺得台灣有救了！」
記者陳威叡／台北報導
對於藍白合拍板，盧秀燕表示，自己在4天前公開場合就曾說過，對藍白合非常有信心，果然昨天合了，沒有「藍白拖」的情形，基層反應非常良好，且台灣民眾約6成以上都希望藍白合，昨天宣布合作後，基層士氣大振、聲勢大漲，她也接到大量的民眾訊息，甚至有一位中小企業家向她說，「高興到想要喜極而泣，覺得台灣有救了！」
媒體追問綠營私下要動員替侯灌票，盧秀燕認為很難，按照昨天公布的辦法，基本上若要操作任何一方，恐怕對綠營也不利，所以覺得辦法制訂的還不錯。
而外界普遍認為藍白合是藍營得利，盧秀燕說昨天侯友宜與柯文哲都有發表談話，兩邊陣營似乎都覺得自己吃虧，但是兩位總統參選人都相忍為國，大家各退一步，因為兩邊都覺得各退一步吃虧了，所以辦法應該是蠻公平的，最後也特別感謝兩位總統參選人願意相忍為國、各退一步救台灣，也特別感謝前總統馬英九及國民黨主席朱立倫的協助。