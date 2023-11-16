台股Q4上漲機率高達9成　專家看準中小ETF搶商機爆發力

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且根據統計，近10年台股季度統計，第四季上漲機率高達9成，為上漲行情最佳的一季，平均漲幅達4.5%。黃鈺民認為現在為投資台股的最佳時機，建議逢低布局多頭爆發力佳的永續高息中小ETF。
黃鈺民指出，中小型股除了本身的高成長力，若又結合「永續」及「高息」題材，上漲力道更為強勁。據Bloomberg統計，2023年股市在AI題材引領下，重返多頭，中小型股大展爆發力，臺灣永續高息中小型指數今年前9月回測績效漲幅高達58.44%，約為加權指數及大型股（臺灣50指數）報酬率的3倍以上。
第四季將進入傳統銷售旺季，加上臨近總統大選，作多行情有機會逐步增溫，配合明年上市櫃公司基本面成長力道加大，台股在第一季前行情不看淡，建議可優先布局漲升力道強勁的永續高息中小ETF。
黃鈺民表示，中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，但成長性較高，股價爆發力強，此外，中小型股中有許多AI概念股，雖然近期AI大幅修正，但中長線來看，AI仍是主流題材，多頭行情仍有機會持續，其中業績能見度高的中小型股具有較大的上檔空間，相關族群如晶圓代工、記憶體、散熱、組裝等，都會是AI的受惠股，需求提升，相關商機龐大，近期回檔可留意伺機加碼。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。