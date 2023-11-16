MLB／道奇加入山本由伸爭奪戰！傳西岸球隊仍是加盟首選
日籍強投山本由伸可說是本次自由市場僅次於大谷翔平的最大咖投手，且根據大聯盟官網記者Jon Paul Morosi在今（16日）透露，「洛杉磯道奇是目前對山本由伸最感興趣的球隊。」此外山本由伸爭奪戰中，紐約洋基也是潛在的強力追求者，若道奇確定加入爭奪戰，將成為洋基爭取山本由伸的最大競爭對手。
記者張志宇/綜合報導
其中對於洛杉磯道奇擁有地理優勢，資深大聯盟記者Jon Heyman就直言，「雖傳出地緣關係或許會是爭奪山本由伸的利多，但這消息仍只在謠言階段，並不認為山本的經紀人會承認此消息，但聯盟中有些人是相信山本由伸更偏好西岸。」
記者Jon Paul Morosi在近日就透露，「紐約洋基在休賽期瞄準先發投手做補強是眾所皆知的事，且對山本由伸展現出高度興趣。」但就現況看來洋基的最大競爭對手是位於西岸的洛杉磯道奇。
山本由伸可說是近年日職最好的投手，現年25歲的山本由伸連續3年奪下3冠王，同時連3年拿下象徵日職投手最高榮耀的澤村賞，此外山本在日職生涯投出2場無安打比賽，並於今年日本一投出自己生涯最好的比賽之一，在背水一戰的日本大賽G6，一個人完投9局狂飆14K僅失1分率領球隊延長戰線。
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