新北「真人RPG闖關活動」即日起開玩 來新莊廟街猜酒謎、解詩籤
為推廣在地文化資產、特色巷弄及傳統美食，由新北市政府文化局舉辦的「2023藝起來新莊串門子」活動，今年將以「遊歷新莊奇廟史」為主題，自即日起辦理踏查遊戲，還推出真人RPG闖關、戲曲表演及周邊體驗活動，邀請玩家及民眾新莊廟街「迺迺」逛逛，猜酒謎、解詩籤，沉浸在百年前千帆林立的繁華新莊港中。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府文化局表示，「真人RPG闖關活動」邀請玩家穿越時空變身清朝時期新莊的米舖東家、掌櫃及小二，立志發家致富，玩家們可以在新莊慈祐宮旁的服務台領取任務信函，再去找縣太爺「程興」登記、索取線索卡片執行任務，並與真人關主互動挑戰猜酒謎、解詩籤等，前600組闖關完成的玩家還可獲得特色明信片，現場還有隱藏版的福利驚喜，歡迎大家來挑戰。
新北市政府文化局說明，2023藝起來新莊串門子「遊歷新莊奇廟史」即日起至12月8日，凡於活動期間參與14處踏查遊戲，並到其中9處踏查景點拍照上傳至官網，即可參加網路抽獎，獎品有Apple Watch SE及HomePod mini大獎。更多資訊可以到遊歷新莊奇廟史活動官網或新北市政府文化局網站查詢。