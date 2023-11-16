藍白合大選進入藍綠對決 陳其邁：選民會做智慧的決定
國民黨、民眾黨昨天在前總統馬英九見證下宣布藍白合，正式宣布由民調決定誰正誰副，並在18日公布結果。高雄市長陳其邁今（16）日表示，看來國民黨總統參選人侯友宜出線成定局，總統大選正式進入藍綠對決，總統選舉是國家路線的選擇，是要跟民主自由陣營國家共同守護民主，或是走回國民黨老路，選民一定會做有智慧的決定。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁今天赴市議會備詢，在接受媒體聯訪時被問到，藍白確定合作。做出上述表示。至於賴蕭配對侯柯、柯侯的勝算？陳其邁則表示，這要等民進黨總統參選人賴清德來說明，要尊重總統參選人。
陳其邁指出，原來混沌不明的情況，在馬英九主導下，「看起來是侯友宜出線代表國民黨參選大概成定局啦」，正式進入藍綠對決。
陳其邁認為，總統選舉是國家路線的選擇，是要跟民主自由陣營國家共同來守護民主，讓經濟可以繼續繁榮，或者是要走回國民黨老路，台灣經過非常多次民主選舉，也是成熟民主國家，選民一定會做有智慧的決定。
另外，在高雄立委選舉傳出民進黨黃捷民調暫時領先，陳其邁也直說，還要更努力啦，看黃捷跑得很勤，也很親切、有親和力，菜市場婆婆媽媽也很喜歡她，而剩下不到60天就要投票，還是要努力再努力；他也提醒，選舉不能鬆懈，一定要拚盡全力才能獲得選民支持。