2個不對的人湊在一起 賴清德：政治上沒有負負得正的事情
國民黨與民眾黨「藍白合」昨日政黨協商達成6點共識，將共推2024總統搭檔組合，18日對外宣布結果為「柯侯配」或「侯柯配」。 民進黨主席暨總統參選人賴清德今（16）日受訪，批藍白合公然分贓，直言無論是侯友宜或柯文哲都不是台灣的民意，「2個都不是適任的國家領導人」。
記者李春台／桃園報導
賴清德上午前往龍華科大出席活動，會前接受媒體聯訪。針對昨日「藍白合」達成6點共識，台灣民意基金會董事長游盈隆稱藍白結蒙是超級強颱，嚴重威脅賴清德。賴回應表示，正當國內外的媒體大幅篇幅的報導。中國介入台灣這場選舉，試圖扶持親中政權的時候，昨天藍白硬是湊合在一起，而且還公然地分贓，而且也不把人民看在眼中。
賴清德強調，不管藍或白，都不是台灣的民意。所推出的候選人不但不能夠守護國家的安全，也沒有辦法提出完整的國政，「2個都不是適任的國家領導人」，2個不對的人，不會說湊合在一起之後，不管誰勝誰負，就可以是成為對的一組，賴清德強調，在政治上沒有「負負得正」這樣的事情。
賴清德表示，民進黨競選總部本來就設定「一對一」的對戰模式，有信心贏得這場選舉，也一定會贏得這場選舉，我將帶領臺灣。持續在民主的道路上壯大前進，走進國際社會迎向未來，絕對不允許親中的政權拖著台灣走回頭路。