MLB／豆城球迷票選要大谷不要山本！美媒：大谷翔平熱愛波士頓
日籍選手「二刀流」大谷翔平與山本由伸在今年自由是場已經成為炙手可熱的選手，已有多隻豪門球隊表打網羅意願，其中「豆城」（波士頓）媒體《NBC Sports Boston》在今（16日）公布一項調查，詢問波士頓球迷比較想得到大谷翔平還是山本由伸，大谷翔平則以63.1％力壓山本由伸的36.9％。此外，《ESPN》記者Jeff Passan也在14日透露大谷翔平十分熱愛波士頓。
記者張志宇/綜合報導
《NBC Sports Boston》透露，波士頓球迷認為儘管大谷翔平下賽季無法回歸投手丘，但若在與山本由伸之間做出選擇，大谷翔平無疑是最好的選擇，但多數波士頓媒體皆認為若以球隊現狀來看，拿下山本由伸勢必是對球隊最好的選擇。
雖外界認為大谷翔平加盟洛杉磯道奇機率較大，但記者Jeff Passan則透露，「我接受到的消息是大谷很想在波士頓打球，他想在大聯盟最古老的球場打球，所以你要說道奇百分之百拿下大谷翔平，那一切都只是推斷的。」
大谷翔平生涯在波士頓芬威球場，共出賽14場繳出打擊率0.310、2轟、OPS為0.810，《MLB TRADE RUMORS》給出大谷翔平的合約預測，有望拿下一份12年5.28億美元，將是本季自由市場最大約。
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