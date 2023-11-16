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司機自製「超大悠遊卡」被偷！官方暖心補他巨大版　放大4倍開賣

▲台中有名公車司機自製了一張全台唯一「超大悠遊卡」，卻在今年8月被乘客偷走，悠遊卡公司見狀，便特別替他開發官方的「巨大版悠遊卡」。（圖／翻攝自臉書粉專「悠遊卡 EasyCard」）
▲台中有名公車司機自製了一張全台唯一「超大悠遊卡」，卻在今年8月被乘客偷走，悠遊卡公司見狀，便特別替他開發官方的「巨大版悠遊卡」。（圖／翻攝自臉書粉專「悠遊卡 EasyCard」）

記者賴禹妡／綜合報導

悠遊卡在台灣幾乎人手一張，無論是搭乘公眾運輸或超商消費都非常方便。台中就有一名公車司機自製了一張全台唯一「超巨悠遊卡」，卻在今年8月被乘客偷走，報警也找不回珍貴的自製版悠遊卡，傷心地在Dcard發文抱怨，也引來媒體報導，而悠遊卡公司見狀，便特別替他開發官方的「巨大版悠遊卡」，同時開放民眾購買預購，消息曝光後讓眾人留言笑喊：「用這個搭車很霸氣！」 

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台中一名公車司機今年8月曾在Dcard傷心地發文透露，他自製的「超巨悠遊卡」被乘客趁機偷走，他雖然報警處理，也順利逮到偷竊乘客，但因該張悠遊卡已被丟棄，因此下落不明。 

沒想到事件發生3個月後迎來轉機，該名公車司機近日再度於Dcard發文，表示日前突然接到消息，悠遊卡公司看到新聞後，專程替他開發官方「巨大版悠遊卡」，且已經先行到台中送給他一張，讓他興奮直呼「也太貼心了吧！」 

▲公車司機近日再度於Dcard發文，表示日前突然接到消息，悠遊卡公司看到新聞後，專程替他開發官方「巨大版悠遊卡」，且已經先行到台中送給他一張。（圖／翻攝自臉書粉專「悠遊卡 EasyCard」）
▲公車司機近日再度於Dcard發文，表示日前突然接到消息，悠遊卡公司看到新聞後，專程替他開發官方「巨大版悠遊卡」，且已經先行到台中送給他一張。（圖／翻攝自臉書粉專「悠遊卡 EasyCard」）
悠遊卡公司也於14日在臉書粉專發布預購公告，巨大LOGO版的悠遊卡將於11月16日0時於超商門市櫃台預購、17日0時於ibon預購，售價為350元，實體通路僅ibon機台現貨預購。消息曝光後，網友們也紛紛留言驚呼，「超鬧好好笑」、「有夠可愛」、「變得那麼大張就不用擔心又弄丟卡片了」、「用這個搭車很霸氣」。 


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