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重申一中原則！拜登強調不希望中國干涉台灣　讚拜習會「有成效」

▲美國總統拜登15日與中國國家主席習近平進行會晤，並在會後舉行個人公開記者會。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登15日與中國國家主席習近平進行會晤，並在會後舉行個人公開記者會。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國總統拜登於當地時間15日在美國舊金山擁有悠久歷史的費羅麗莊園，與中國國家主席習近平進行睽違一年的面對面會談。在會後，拜登召開記者會表示，這次會談是「最富有成效的會談」，並重申美方始終保持一中原則不變。

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眾所矚目的拜習會於當地時間15日下午結束，拜登原訂於15日下午4時15分（台灣時間16日上午8時15分）舉行個人公開記者會，但延遲了約莫1小時才開始。

拜登在記者會上表示，相信這是美中進行過「最具有建設性和富有成效」的會談。他坦言，與習近平並非總是能達成一致意見，但兩人的會談總是「直截了當的」。拜登指出，基於過去幾個月美中之間的高層外交奠定了基礎，「我相信我們已經取得一些重要的進展」。

拜登在記者會上宣布，美中準備合作進行禁毒行動，尤其是打擊困擾美國已久的合成鴉片藥物「芬太尼」（Fentanyl）。另外，雙方也同意恢復軍方之間的溝通，避免任何一方出現誤判。

拜登表示，未來幾個月將會與中國維持並展開雙向高層外交，以保持溝通管道暢通，他和習近平皆承諾會保證溝通渠道暢通，「我們現在可以拿起電話，立刻聽到對方的聲音。」

針對台海風險問題，拜登強調台海和平穩定的重要性，他表示，美國不希望中國以任何方式干涉台灣事務，但美方始終保持一中政策，且台美關係現狀不會有所改變。

在記者會上有記者問及拜登是否信任習近平。對此，拜登表示「信任但要核實（trust but verify），這就是我的處境」。他將美中之間的關係形容是「競爭性」，並指出，「我的責任是讓事情變得合理且易於管理，這樣就不會導致衝突。找到我們的共同利益，最重要的是，為了美國人民的利益。」

拜登表示，自己過去在擔任副總統期間，與習近平建立深厚關係，「我認識這個人，我知道他的做法，我們的確有分歧，他對很多事情的看法與我不同，但他是直率的。」

不過在記者會最後，《CNN》記者問及拜登是否仍會將習近平形容成獨裁者，拜登也坦言「好吧，他是。」

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