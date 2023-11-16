Bright出演浪漫喜劇！大跳寶萊塢舞蹈　泰國巨星加持跨國電影

泰國巨星Bright出演泰印合作的全新浪漫愛情電影《恭喜，我的前任（Congrats My Ex!）》，在電影中大跳寶萊塢舞蹈，逗趣的花絮影片已掀起一陣討論熱潮，而這部電影也於今（16）日在泰國正式上映，並會在全球串流媒體平台Prime Video播出。 我是廣告 請繼續往下閱讀 為了宣傳電影Bella和Bright接受新加坡網站《亞洲第一站（Aisa One）》的訪問，並分享人氣急速上升後對兩人帶來的不便。現年25歲的Bright因出演BL戲劇《只因我們天生一對》和泰國版《流星花園》而爆紅，在全球享有極高知名度，但也開始面對高人氣所帶來的缺點。「我逐漸沒辦法輕鬆地在外用餐，有時我也想要隨便穿一件球衣或背心就外出吃飯，但不被公司允許，會要求我至少要穿一件T-Shirt。還有我必須隨時注意在公開場合的言行舉止，必須隨時保持正面的形象。」▲現年25歲的Bright因出演BL戲劇《只因我們天生一對》和泰國版《流星花園》而爆紅。（圖／Prime Video劇照）而33歲的Bella貴為泰國娛樂圈的一線女神，曾領銜主演歷史愛情喜劇《天生一對》而廣獲高知名度，她認為成名後她必須隨時做好迎接粉絲的準備，只要一離開家都有可能遇到一大批粉絲，雖然看到廣大粉絲讓她感到十分開心，但也需要提醒自己做好充分準備。《恭喜，我的前任（Congrats My Ex!）》是由泰國女星拉妮·坎彭（Bella）、泰國男星瓦奇拉維特·奇瓦雷（Bright）和印度男星馬希爾·潘迪主演的泰印輕鬆浪漫喜劇電影。電影講述了一場活力四射的印度婚禮中的三角戀情，劇情描述Bella飾演的女主角莉莎需要幫印度籍前男友舉辦一場盛大的印度風婚禮，身為婚宴策劃公司老闆但即將瀕臨破產的她不得不答應這項工作邀約，而事情在她向Bright飾演的另一位前男友提姆求助後，變得更加複雜，也讓她夾在兩個前任中間，構成一部有趣又快樂的愛情電影。怕被泰國搶客！越南旅遊部盼擴大免簽 跟上泰國免簽政策擬讓中國警察進駐幫忙照顧遊客 泰國網友氣瘋：根本喪權辱國年度話題作！泰國BL電影《日暮生死戀》在台上映 帥少爺墜入情網中國網路反猶情緒高漲！反戰電影《辛德勒的名單》遭一星負評轟炸