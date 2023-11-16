蘇永康11／25開唱！曝光嘉賓「天王級大咖」 歌迷有機會上台合唱
蘇永康「蘇氏情歌」演唱會將在11月25日於台北國際會議中心登場，蘇永康這次開唱，特別徵求一位愛唱、會唱的歌迷上台合唱，曲目未定，想上台與蘇永康高歌一曲的歌迷，今（16日）起請至寬魚官方臉書粉絲團私訊小編報名，並請提供演唱蘇永康歌曲、30秒至1分鐘長度影片，經過評選，將在演出前一天（11月24日）告知該位獲選的幸運歌迷。
記者吳雨婕／綜合報導
蘇永康唱紅〈男人不該讓女人流淚〉、〈舊愛還是最美〉、〈相遇太早〉等無數經典情歌，去年來台開唱，叫好叫座，當時他就發現不少歌迷都是一個人來看，這次演唱會他很想現場了解究竟是什麼原因，「我試過一個人看電影，從來沒有一個人看演唱會，這是極其孤獨的感覺，所以很想了解，肯定每個人都有特別的原因。」因此他將獻唱〈我一直都在〉，就算一個人也不孤單。
相隔1年再度來台，蘇永康格外興奮，去年看到台下觀眾都戴著口罩，無法感受到他們的反應，如今完全解封，他打趣地說，終於可以看到大家「開口」一起唱歌。至於會不會有嘉賓？主辦單位鬆口表示已邀請某天王級大咖助陣，但無法透露太多細節，希望保留驚喜給歌迷。此外，蘇永康將帶著妻子與6歲兒子Jazz來台，隔天周日計畫帶妻兒到台北逛街。