台電奪台灣企業永續5大獎！續拚能源轉型

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對於今年榮獲「台灣百大永續典範企業獎」，並6度蟬聯「台灣企業永續報告」能源產業類最高榮譽，台電指出，永續報告書上揭露「5大永續發展圖像」永續願景計畫，並向下展開10大路徑訂定各項行動方案，每年持續滾動檢討，彰顯台電在環境永續、社會共融及公司治理3大面向綜合績效表現亮眼，落實台電永續經營。
本屆企業永續獎台電另於單項績效類別獲3獎肯定，其中以高雄永安濕地生態保育及地方多元溝通第4度獲「創意溝通領袖獎」。台電說明，永安濕地比鄰興達電廠，近年致力投入營造電力場域與生態環境共融，如自2010年成立生態調查團隊，展開生態保育研究，至今蒐集逾30萬筆水鳥及水深觀測資料，透過科學化管理並結合水位調控技術，讓濕地水鳥數量顯著提升，另設計「公民參與」機制，與地方社區和環保團體合作，共同參與地方保育與環境監測，展現創意溝通成效。
而因應數位轉型及電網資訊安全需求與日俱增，台電正著手建置雲端資料中心，並透過訂定資訊安全政策、導入國際標準等措施提升骨幹區域光纖通信能力，完善資安防護、強化電網韌性，獲得「資訊安全領袖獎」。
另外，台電今年首獲「性別平等領袖獎」，肯定台電推動性別平等與女性賦權的努力，包含董事會成員多元化（女性占比達三分之一），提高女性同仁占比（近10年增加1624人），並訂定彈性工時、打造友善孕育措施（如育兒職場教保中心）等。