升息末端鎖高利！美元定存年息還有逾5%　承作條件、解約規定看這

台電奪台灣企業永續5大獎！續拚能源轉型

▲有「企業永續奧斯卡」美譽的「台灣企業永續獎」於近日登場，台電此次奪得5項大獎。（圖／台電提供）
▲有「企業永續奧斯卡」美譽的「台灣企業永續獎」於近日登場，台電此次奪得5項大獎。（圖／台電提供）

記者鄭妤安／台北報導

有「企業永續奧斯卡」美譽的「台灣企業永續獎」於近日登場，台電此次奪得5項大獎，除了6度蟬聯能源產業永續報告最高榮譽，同時也獲台灣百大永續典範企業獎、創意溝通領袖獎、資訊安全領袖獎及性別平等領袖獎等殊榮。台電表示，作為我國產業發展幕後推手，將持續致力兼顧穩定供電與環境保護，落實能源轉型、邁向淨零排放目標和企業永續發展。

我是廣告 請繼續往下閱讀
第16屆台灣企業永續獎於台北圓山大飯店舉行頒獎典禮，台電由副總經理吳進忠自台灣永續能源研究基金會董事長簡又新手中接獲大獎肯定。為鼓勵企業強化永續發展、重視並投入環境友善及公益社會，台灣永續能源基金會自2008年起舉辦企業永續獎，今年共526家企業角逐這場企業永續奧斯卡，台電於永續報告、永續綜合績效與單項績效等3大類別獎項中皆上榜獲獎，其中永續報告獎連續15年獲肯定。

對於今年榮獲「台灣百大永續典範企業獎」，並6度蟬聯「台灣企業永續報告」能源產業類最高榮譽，台電指出，永續報告書上揭露「5大永續發展圖像」永續願景計畫，並向下展開10大路徑訂定各項行動方案，每年持續滾動檢討，彰顯台電在環境永續、社會共融及公司治理3大面向綜合績效表現亮眼，落實台電永續經營。

本屆企業永續獎台電另於單項績效類別獲3獎肯定，其中以高雄永安濕地生態保育及地方多元溝通第4度獲「創意溝通領袖獎」。台電說明，永安濕地比鄰興達電廠，近年致力投入營造電力場域與生態環境共融，如自2010年成立生態調查團隊，展開生態保育研究，至今蒐集逾30萬筆水鳥及水深觀測資料，透過科學化管理並結合水位調控技術，讓濕地水鳥數量顯著提升，另設計「公民參與」機制，與地方社區和環保團體合作，共同參與地方保育與環境監測，展現創意溝通成效。

而因應數位轉型及電網資訊安全需求與日俱增，台電正著手建置雲端資料中心，並透過訂定資訊安全政策、導入國際標準等措施提升骨幹區域光纖通信能力，完善資安防護、強化電網韌性，獲得「資訊安全領袖獎」。

另外，台電今年首獲「性別平等領袖獎」，肯定台電推動性別平等與女性賦權的努力，包含董事會成員多元化（女性占比達三分之一），提高女性同仁占比（近10年增加1624人），並訂定彈性工時、打造友善孕育措施（如育兒職場教保中心）等。

專訪／區塊鏈顛覆支付產業！香港樋熥CEO：相關應用待法規落地

專訪／樋熥支付攜黑潮瞄準金融科技需求　一站式服務助攻企業轉型

聯合調漲掛號費違反公平法！公平會重罰這2家醫院160萬罰鍰

跨世代／柯文哲曝藍白合心境！仍不喜歡國民黨　但更痛恨民進黨

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞