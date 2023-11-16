查潛艦國造洩密案！帶一刀未剪音檔應訊　郭璽再批馬文君還在狡辯

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郭璽說，他要告訴馬文君，「風雨過後，我郭璽會變得更加強大，馬文君妳不要再逃了」因為我們告馬文君的案子，地檢已經通知馬文君一個月內要答辯，結果馬文君回覆的公文理由很簡單「我馬文君正在進行立委選舉，不能做任何答辯」，簡單講就是馬文君在逃在怕，怕被起訴怕被判刑，馬文君一直都想逃但逃不了。
郭璽拿出一個飛機造型的隨身碟指稱，今天他也把所有錄音檔，這裡是原音，如果聽過原音帶，就知道徐巧芯是經過很大幅度的剪輯，聽完後就大概了解事情始末，我們也不需要再去爭辯，檔案已經複製，將交給高檢署作為證物。
郭璽也透露，今天有收到另一封通知書，就是通知他告尹乃菁、吳子嘉、徐巧芯的案件都要開庭了，他一個都沒放過。
郭璽再批馬文君，韓國國家情報院不會只收到節錄後的錄音檔，國情院若只收到被剪過的路音檔，一定會認為我們國家完蛋了，認為我們國家的國防委員會主席是個神經病，把台灣莫名其妙的一個人傳給國情院，如果真像馬文君所說「只給了錄音檔」，對不起，她給的是3000個檔案，給的是所有圖檔、文字檔、開會紀錄、專案報告、個人履歷，所有參與本案者的個資都給了，不是只有SI一家公司受影響，而是六家公司都受到牽連。
郭璽痛批，馬文君還在狡辯，馬文君是中華民國台灣的罪人，為什麼要一直抓著你不放？抓你這隻大泥鰍？是因為妳愧對所有台灣人民。