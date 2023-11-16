天氣變冷就頭痛！醫示警「危險族群」：冬天保暖沒做好小心中風
天氣越來越冷，入冬後寒流、大陸冷氣團一波接一波報到，許多民眾冬天保暖沒做好，外出吹了涼風後，就會開始出現頭痛情況，讓人相當難受。雙和醫院神經內科醫師陳龍表示，這類頭痛稱為「緊縮型頭痛」，主因是氣溫驟變，血管快速收縮、擴張，進而刺激血管上的疼痛神經。除了外出攜帶帽子、保暖要做好外，長者、3高族群也要定期量血壓、控制血糖，才能避免中風的風險提高。
記者張志浩／綜合報導
陳龍指出，秋冬季氣溫變化大，因中風而進入加護病房的病人達到高峰，民眾外出務必做好保暖動作，尤其針對頭部，「緊縮型頭痛」和常見的偏頭痛類似，受風寒影響後，患者頭痛的感覺會伴隨心跳一下又一下的出現，有這樣的情況，通常也可以視為感冒的前兆，而緊縮型頭痛在研究上，女性發生機率大於男性。
陳龍提及，在氣溫落差幅度大的情況下，最需注意的族群仍是長者和三高患者，這些人中風的危險因子較高，保暖做好之外，量血壓、控制血糖也是一大重點，此外，除了天氣冷熱變化對神經的刺激，容易讓人偏頭痛，其實現代人生活、工作壓力大、睡眠習慣不佳，也是導致頭痛的一大主因。
陳龍提醒，無論天氣為何，都可能出現「突發性頭痛」，若突發性頭痛時間長達一星期，服用止痛藥也無緩解，就建議到醫檢查，排除是否有其他原因導致頭痛，甚至腦出血、血管瘤的可能。此外，使用3C產品時不能低頭太久，維持正確姿勢，眼睛疲勞時可透過熱敷緩解，也能降低頭痛發作頻率。