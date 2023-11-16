揭侯、盧「行政不中立」　綠營組鏡子連線「照出邪惡假面」

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卓冠廷指出，新北市府已經淪為侯友宜競選總部，連公務員撰寫的新聞稿都充滿尖酸苛薄的政治用語，當議員監督市政，居然充斥「搜尋功能與治國功能一樣失靈」、「一開口就是lie」、「做賊喊抓賊」、「謠言當大秘寶」、「回去多讀書」等抹黑攻擊言詞，顯見國民黨執政的行政不中立已經導致公務體系上行下效，奉勸侯市長應該趕快回來導正風氣。
莊競程痛批，隨著選舉靠近，身為「台中市大家長」的盧秀燕，言行舉止愈來愈不中立，這段期間為了替子弟兵的選舉製造聲量，開始一連串的政治語言、亂噴髒水，居然抹黑中央「不給一毛錢」，不僅為自己施政無能撇清責任，抹煞中央對台中的照顧，也抹黑台中市8席立委的努力成果。
莊競程指出，盧市長所提的台中巨蛋、會展中心、綠美圖，這三項建設都是前任林佳龍、胡志強市長規劃的，當時的盧立委並沒有努力爭取，甚至在接手後也沒有積極推動，光是巨蛋乙案就流標了8次，經費爆增30億，延後至少超過3年時間，這難道會是中央的責任？執政多年不思克服問題，選舉到了只會噴口水，這樣的市府團隊絕非市民之福。
謝子涵表示，今年的神岡文化季，市府說配合中選會公告，開始設立行政中立的告示牌，但國民黨其他選區的參選人穿著競選背心進到市府舉辦的活動會場，而她卻無法進入，理由竟然是「楊瓊瓔不想看到謝子涵出現」；她質疑「這不是行政不中立，什麼才是？」
謝子涵指出，這幾個月來，各種以「行政中立」為名的限制越來越明顯，最早是社區發展協會被貼上「參選人不得進入」，後來市府預算出資辦理的公開活動也禁止參選人進入，現在就連社區的活動在餐廳舉辦，公所也把「行政中立、全民得益」告示牌貼在餐廳門口，而她的對手團隊得以現任立委的身分進到會場進行「選民服務」。
謝子涵批評，同樣是選舉，台中市府假用行政中立的名義，來封殺非同黨參選人，她的對手與中二選區的顏家獲得同等的優惠待遇，果然是「地方派系一家親」。
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