乳房MRI免費篩！仁濟醫院限量80人 「這資格」可報名
乳癌長年居於女性癌症發生率之首，且其標準化發生率仍在持續上升中，但傳統的乳房X光篩檢對於公費族群的女性來說，檢查伴隨的疼痛感往往使人卻步，也因此導致部分高危險族群不太樂意進行檢查。台北仁濟醫院近期推出高危險婦女乳房MRI篩檢補助措施，「40歲至69歲成年女性，且二等親血親中，有2名乳癌患者」的民眾，有機會獲得補助、免費進行篩檢。
記者林志怡／台北報導
衛福部國健署日前公布2021年癌症登記資料，其中台灣女性10大癌症標準化發生率仍以乳癌居冠、達每10萬人有82.5人確診，當年新增個案數達15448人，雖標準化死亡率持平，但標準化發生率近年呈上升趨勢，推測可能與基因變異、生育因子、家族史、乳房較緻密、缺乏運動、肥胖、服用荷爾蒙、酗酒、壓力等有關。
除國健署提供的公費乳房X光攝影檢查、自費超音波乳房篩檢外，怕痛、希望檢查時能更注重隱私的女性也可以選擇「乳房MRI（磁振造影）」。台北仁濟醫院總院長林水龍表示，乳房MRI可以偵測多發性乳癌病灶，是乳癌高危險婦女篩檢的一大利器。
據統計，乳房X光攝影無法偵測到約15%的乳癌，而乳房X光攝影與乳房超音波的準確率約為80%，乳房MRI的準確度則可以達到90%以上，但一次檢查費用要價1萬到2萬元，仁濟醫院近期啟動高危險群婦女篩檢補助計畫，「40歲至69歲成年女性，且二等親血親中，有2名乳癌患者」的民眾，即可參與篩檢。
仁濟醫院表示，這次補助計畫名額總計80人，但並非「先搶先贏」，院方會依據報名者的本身狀況及家族史風險高者進行評估，以風險較高者優先，且若有懷孕、幽閉恐懼症、顯影劑過敏、癲癇、腎功能受損、咳嗽及發燒等情況，不建議進行此項MRI檢查，有意願參與的民眾可以通過報名網址登記意願。