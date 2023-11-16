夏克立忍淚：想和平離婚！駁家暴黃嘉千　「不想把垃圾給大家看」

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夏克立提到令人震驚的一點，目前帳戶金額竟然是負的，因為黃嘉千堅持要買第3間加拿大的豪宅，讓他拿2間房子去貸款，結果家暴疑雲曝光後，夏克立被警察抓走後，帳戶裡的錢就被凍結，根本付不出貸款，只好繼續借錢還房貸，並秀出證據給大家看，證明他不是有錢人。
關於外遇疑雲，他強調10年被偷拍到現身酒店，其實是黃嘉千朋友說要在澳門安排表演，約好在餐廳碰面，沒想到一下計程車過程都被記錄，他發現這裡是酒店，趕緊找老婆來幫忙，「她從頭到尾都知道這是他朋友安排的，接到媒體電話卻說No Comment！這樣真的很不好」，讓夏克立自認被設計了。之後每次教會分享人生經歷，黃嘉千多次假設老公外遇，導致夏克立工作機會被取消，讓他感到很委屈。
如今散盡家產打官司，謝震武問他曾說過黃嘉千「做過不好的事」，詢問他有任何證據嗎？是否會呈上法庭？夏克立坦言2013年發生過事情，才會一起接受婚姻諮詢，但他不願意把那件事說出來，「我沒有必要把以前的垃圾拿出來給大家看」，不會提到法院去，希望保留彼此顏面，強調自己不是為了錢，只想雙方和平離婚。
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