郭昱晴曾相戀尤清兒子17年！準婆婆阻撓結不成婚　她痛揭情變內幕

夏克立忍淚：想和平離婚！駁家暴黃嘉千　「不想把垃圾給大家看」

▲夏克立表示想要和平離婚，因為一直被抹黑，才會出面反駁黃嘉千的話。（圖／翻攝自「高點電視」YouTube頻道）
▲夏克立表示想要和平離婚，因為一直被抹黑，才會出面反駁黃嘉千的話。（圖／翻攝自「高點電視」YouTube頻道）

記者江芷稜／綜合報導

加拿大籍藝人夏克立與黃嘉千16年婚姻畫上句點，正在海內外打離婚官司，他日前飛來台灣開庭，並接受謝震武律師主持的《震震有詞》節目訪問，強調自己絕對沒有家暴、外遇，被問到有什麼話想對黃嘉千說，他沉默了很久說不出話，隨後紅了眼眶嚴肅地說：「我不知道要講什麼，我不知道怎麼會這樣子的。」他希望能和平結束婚姻，不想再把家醜外揚，「沒必要把垃圾給大家看」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲黃嘉千爆料，女兒「夏天」名字是夏克立所取的，但背後由來卻是「因為他（夏克立）認識的字不多」。（圖／翻攝同學來了YouTube）
▲黃嘉千過去與夏克立經常上電視節目，被認為是神仙眷侶。（圖／翻攝同學來了YouTube）
夏克立表示，自己在加拿大的官司沒有成立家暴，因為被律師警告不能回應，才會默默忍受輿論攻擊，被對方抹黑。但他不認為女強男弱是婚姻弱點，其實自己在大陸有很多節目邀約，《爸爸去哪兒3》、《愛上幼兒園》等節目每集的酬勞都有25萬元人民幣（約100萬元台幣），都是由黃嘉千的經紀人出面簽約，把收入拿走，他預估有600萬元美金（約2億元台幣）收入都進了對方戶頭，自己卻無法查看。

▲夏克立曾在節目透露賺錢全進了黃嘉千的帳戶。（圖／翻攝YouTube）
▲夏克立曾在節目透露賺錢全進了黃嘉千的帳戶。（圖／翻攝YouTube）
夏克立提到令人震驚的一點，目前帳戶金額竟然是負的，因為黃嘉千堅持要買第3間加拿大的豪宅，讓他拿2間房子去貸款，結果家暴疑雲曝光後，夏克立被警察抓走後，帳戶裡的錢就被凍結，根本付不出貸款，只好繼續借錢還房貸，並秀出證據給大家看，證明他不是有錢人。

▲夏克立出庭前受訪，強調不是為了錢來台，要保護無辜的人。（圖／記者陳明中攝）
▲夏克立出庭前受訪，強調不是為了錢來台。（圖／記者陳明中攝）
關於外遇疑雲，他強調10年被偷拍到現身酒店，其實是黃嘉千朋友說要在澳門安排表演，約好在餐廳碰面，沒想到一下計程車過程都被記錄，他發現這裡是酒店，趕緊找老婆來幫忙，「她從頭到尾都知道這是他朋友安排的，接到媒體電話卻說No Comment！這樣真的很不好」，讓夏克立自認被設計了。之後每次教會分享人生經歷，黃嘉千多次假設老公外遇，導致夏克立工作機會被取消，讓他感到很委屈。

▲夏克立強調自己沒有外遇，卻因為傳言導致工作機會驟減。（圖／翻攝自「高點電視」YouTube頻道）
▲夏克立強調自己沒有外遇，卻因為傳言導致工作機會驟減。（圖／翻攝自「高點電視」YouTube頻道）
如今散盡家產打官司，謝震武問他曾說過黃嘉千「做過不好的事」，詢問他有任何證據嗎？是否會呈上法庭？夏克立坦言2013年發生過事情，才會一起接受婚姻諮詢，但他不願意把那件事說出來，「我沒有必要把以前的垃圾拿出來給大家看」，不會提到法院去，希望保留彼此顏面，強調自己不是為了錢，只想雙方和平離婚。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

夏克立出庭：保護無辜的人！黃嘉千又神隱　律師嘆「婚姻中受苦」

夏克立離婚人財兩失！坦承不愛黃嘉千　怒駁謠言「誰想再結婚」

獨家直擊1／夏克立借錢來台打官司槓黃嘉千　當英文老師賺生活費

獨家直擊3／夏克立出獄後當流浪漢睡橋下！爆瘦模樣曝光驚呆眾人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞