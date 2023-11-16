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謝震武問若「侯柯配」將全力幫拉票？柯文哲回這1句　全場傻眼了

▲民眾黨總統參選人柯文哲，在政論節目中回應「監督總統」一席話引起討論。（圖／NOWnews攝影中心）
▲民眾黨總統參選人柯文哲，在政論節目中回應「監督總統」一席話引起討論。（圖／NOWnews攝影中心）

記者林莞茜／綜合報導

國民黨與民眾黨15日進行的第二次政黨協商，會後達成共識「藍白合」成形，民眾黨主席柯文哲的當日晚間，在節目專訪中，提到藍白合一開始被嘲笑，質疑選總統要花100億國家怎麼會有前途，被主持人謝震武反問「那如果當副手整個組合要花100億？」柯文哲苦笑回應，頓時不知該說什麼，隨後有被問到如果是副手，要全力幫他拉票，他則回應「沒有啦，我會全力監督他」，引來謝震武與來賓紛紛驚嚇「副總統監督總統」。

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柯文哲在節目《新聞面對面》專訪，接受主持人謝震武訪問時提到，一開始要藍白合，被嘲笑要做正的「差不多20億是門票，100億是比較差不多」，讓柯文哲質疑「如果選一個總統要花100億，這個國家怎麼會有前途啊？」，沒想到謝震武立即反問，「那請問一下，如果你當副手，假設如果要是18號以後你沒有勝出，你就當副手，如果要是整個組合要花100億呢？」。

語畢，柯文哲陷入思考，沈默苦笑，謝震武又追問「你就退出嗎？你會去跟他們說這算什麼政黨，怎麼可以這樣？」，或是當了副手，拉著侯友宜的手，告訴全中華民國所有的選民「這是最適合中華民國的總統，能夠帶著中華民國長治久安、繁榮強盛，你要拉著他的手全力支持他？你要全力去幫他拉票，幫他講這些。」

對此，柯文哲嘆了一口氣，回「沒有啦，我會全力監督他」並無奈的摸頭，但此話讓謝震武與在場來賓們都十分「不是，你要監督他什麼？你是他的副手搭檔耶？」，名嘴陳敏鳳也笑回「副總統監督總統，憲政奇蹟」。

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