賴清德批藍白合權力分贓 柯文哲反嗆：新潮流共犯結構不要裝可愛
藍白合作昨日達成共識，民進黨總統參選人賴清德批評兩黨合作是公然權力分贓，他不允許親中政權拖著台灣走回頭路。對此，民眾黨總統參選人柯文哲今(16)日反嗆，民進黨除了拉中共當啦啦隊，也沒有其他選舉辦法，更痛批賴清德是新潮流共犯結構的小份子，「不要裝可愛」，賴清德就是傲慢、雙標的代表。
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲今日上午在全國競總舉行「共融多元 族群文化政策」記者會，媒體詢問賴清德批藍白合是權力分贓，柯文哲回應表示，民進黨除了拉中共當啦啦隊，也沒有其他的選舉辦法，「我們不敢說我們一定是台灣最好的選擇，但是賴清德為什麼認為他是好的選擇」。
柯文哲說，「新潮流幹的壞事哪一件你不知道，你為什麼從來都不講話，高端疫苗的時候你在哪，在我眼中你只是共犯結構的一個小分子，所以你也不要裝可愛了。」
柯文哲也反問，「他（賴清德）家違建拆了沒？」前時代力量立委黃國昌的違建是整間房子拆了、他媽媽的違建也拆了；賴清德違建沒有拆的話，房屋稅、地價稅在哪裡。柯文哲批評，賴清德就是傲慢、雙標的代表，賴清德就是代表，怎麼會認為適合成為法治國家的領導人，「還早得很」。