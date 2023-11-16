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糖尿病一年奪命1.2萬人！戒菸降罹患風險40%　4管道快把菸戒了　

▲糖尿病是國人十大死因之一，2022年導致1萬2289人死亡，國民健康署指出，戒菸會使第二型糖尿病罹患風險下降30%至40%。 （圖／取自Shutterstock）
▲糖尿病是國人十大死因之一，2022年導致1萬2289人死亡，國民健康署指出，戒菸會使第二型糖尿病罹患風險下降30%至40%。 （圖／取自Shutterstock）

家庭消費中心／綜合報導

依據衛生福利部死因統計，2022年國人十大死因包含癌症、心臟疾病、新冠肺炎、肺炎、腦血管疾病、糖尿病等，其中糖尿病導致1萬2289人死亡。國民健康署指出，戒菸會使第二型糖尿病罹患風險下降30%至40%，民眾應「戒菸穩糖護健康」，即早戒菸，是預防糖尿病最經濟、有效的方法。

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國健署指出，依據國際糖尿病聯盟《全球糖尿病地圖》報告，全球已有超過10%的成人（約5.37億人）罹患糖尿病，而為提高人們對糖尿病的重視，每年11月14日為世界糖尿病日，今（2023）年更強調「了解風險，了解因應」「Know your risk, Know your response」，呼籲民眾加強認知罹患糖尿病可能導致全身大小血管病變、視網膜病變，甚至失明、腦中風等併發症，應遠離菸、酒等，以避免糖尿病及併發症。

對於戒菸的重要性，國健署署長吳昭軍說明，世界衛生組織（WHO）強調，菸品是導致心血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病、糖尿病等的重要危險因子，研究也顯示吸菸量愈多，罹患第二型糖尿病的機率愈高，若戒菸，則可使第二型糖尿病的風險降低30%至40%。

此外，糖尿病患者若吸菸，會比不吸菸的人更難控制胰島素劑量與病情，且有研究顯示，糖友吸菸可能會增加1.55倍死亡風險。

吳昭軍指出，國健署2022年調查發現，18歲以上成人吸菸者嘗試戒菸主要是為「健康因素」，占52%，遠高於其他原因，所以不論是為自己或家人的健康，都應下定決心立即戒菸。

國健署表示，目前提供多元戒菸服務，全台有近3500家合約醫事機構的專業醫師及戒菸衛教人員可協助，可撥打02-2351-0120，或點選https://ttc.hpa.gov.tw/Web/Agency.aspx查詢，可就近選擇合約戒菸機構或合約藥局，以量身打造專屬的戒菸計畫。

🟡國健署戒菸資源：

📍全國近3500家戒菸服務合約醫事機構，查詢電話：02-2351-0120、網址https://ttc.hpa.gov.tw/Web/Agency.aspx

📍洽地方政府衛生局（所）接受戒菸諮詢或服務

📍免費戒菸諮詢專線：0800-63-63-63

📍Line@線上戒菸諮詢 ID：@tsh0800636363

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