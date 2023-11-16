藍白合後黨內爆雜音　黃珊珊駁斥請辭：忙著研究民調

在前總統馬英九的登高一呼支持全民調後，藍白加速整合進程，昨日上午藍白黨主席政黨協商會中達成共識，由民調統計專家檢視評估11月7日至11月17日社會各界公布的民調結果，及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果，11月19日將在馬英九基金會公布結果。但是柯文哲退讓的決定令幕僚錯愕，傳出競選總幹事黃珊珊、競辦發言人陳智菡請辭。對此，黃珊珊今（16）日駁斥請辭傳言，稱昨天下午都在忙著研究最近的民調；陳智菡表示，個人真的不重要，團隊目標才重要。
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲今日上午在全國競選總部召開「共融多元，族群文化政策記者會」，包括民眾黨不分區立委安全名單熱門人選麥玉珍、陸配徐春鶯、黃珊珊、陳智菡、民眾黨秘書長周台竹、新故鄉智庫協會執行長蘇進強都有出席。
針對請辭訊息，黃珊珊受訪時回應「我沒有請辭」，昨天下午都在忙著研究最近的民調，請辭消息是謠言，疑惑為何要製造這種謠言；她指出，這兩天要全力支持台灣民眾黨、支持柯侯配，選出最強候選人，台灣民眾黨都是一樣的心情，謠言就停在這邊，接下來要打一場勝選仗。
陳智菡則表示，身為幕僚針對藍白合開了這麽多次的會議，當然會知道柯文哲的憂慮比他們更多、更廣，雖然對於藍白合的結果感到錯愕，但還是要沉澱接受，應該都會了解柯文哲的決定，昨天有一些情緒，個人真的不重要，團隊目標才重要。
媒體追問是否會待在團隊打完選戰？陳智菡重申，個人真的不重要，團隊目標才重要，她並呼籲這兩天接到民調電話一定要喊支持柯文哲。