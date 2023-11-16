搶疫後旅遊商機！航空聯名卡戰火燒　台新國泰航空卡也要改版升級

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在失去好市多聯名卡及SOGO聯名卡之後，國泰世華銀行除主打CUBE卡之外，9月就與長榮航空共同宣布，國泰長榮聯名卡全面升級，祭出「倍速哩遇」優惠權益，限時推出「消費最優5元累積1哩程」，並祭出長榮官網購票搭機，最優累1哩送1哩的超殺累哩機制。新戶核卡後60天內首刷消費達檻，樂享新戶首刷滿額最優刷50000元送50000哩, 活動期間卡友最高可累積獲取133000哩，相當於兌換1張長榮航空歐美豪華經濟艙來回機票所需哩程數，省下4萬多的機票錢。
台新銀行也在今日發出通知，將在11月28日舉行台新國泰航空聯名卡全新升級上市記者會。根據目前台新銀行官網內容，國泰航空聯名卡有世界卡、翱翔鈦金卡及鈦金卡，世界卡指定類別消費最高享新台幣5元累積1「亞洲萬里通」里數，翱翔鈦金卡及鈦金卡指定類別消費最優10元累積1「亞洲萬里通」里數，在國泰航空官網購票最優5元1里數。此外，今年10月1日至12月底世界卡首刷滿3萬元送30000里數，翱翔鈦金卡滿3000元送3000里數，鈦金卡滿3000元送1000里數。
至於玉山銀行星宇航空聯名卡則有鈦金卡、商務鈦金卡、世界卡與世界之極卡等4種卡別，排除「邀請制」的世界之極卡，其他卡等國內交易每28元、25元、20元累積1哩，海外結帳每20元、15元、10元到手1哩。在指定通路刷卡消費則享有每10元累積1哩的優惠。
中信華航聯名卡也有商務御璽卡、璀璨無限卡與鼎尊無限卡等3種卡等，一般消費每30元、20元、18元回饋1哩，針對海外消費、華航官網購票、機上免稅品消費等享哩數2倍送，卡友生日當月海外購物哩數放大3倍，即鼎尊無限卡卡友最優每6元累積1哩，刷商務御璽卡每消費10元給1哩。