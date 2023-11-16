峮峮被殯葬業挖角！縫補大體天分高 修復師：要不要轉行
啦啦隊女神峮峮在台劇《你好，我是接體員》飾演遺體修復師，為了角色下足功夫，事前特地與修復老師學習遺體縫補的技巧，笑說：「老師稱讚我很有天分，還問我要不要轉行。」原著作者大師兄也透露對峮峮的認真感到震驚，「她為了遺體修復師這個角色，居然在看一本介紹遺體在1個月內發生的變化的書，真的超猛。」
記者羅凌筠／綜合報導
《你好，我是接體員》改編自PTT媽佛版爆紅「接體員的大小事」系列文章，影集籌備4年，故事主場景殯儀館裡，有霸氣的殯儀館館長由曾莞婷飾演，遺體修復師美美由峮峮飾演，以及夏靖庭飾演誦經法師師父、馬念先飾演葬儀社老闆仁哥，是一群雖然有點怪、但卻很溫暖的夥伴。
劇情講述急需用錢的魯蛇胡瑋杰，意外錄取冰櫃管理員工作，誤打誤撞進入冰遺體的殯儀館擔任菜鳥接體員，與同為接體員的師兄Matzka、接體車老司機的黃奇斌搭檔，3位「接體男孩」一同負責載運接體。開拍前特地接受殯葬業的大哥指導工作細節，「學完之後對接體員這個職業充滿尊敬，不管生理或心理都是很不容易工作。」
黃奇斌歌而優則演，首度挑戰戲劇要角的他透露：「方俊皓這個角色是一個超級有自信的人，剛要接演時我是自卑大過興奮，我自己沒有那麼瀟灑，但我努力把自己當成方俊皓來投入。」大師兄對黃奇斌讚譽有佳，透露有次到劇組探班時，被他嚇一跳：「他很有做殯葬業阿弟仔的味道，我還問他『是哪家禮儀社的？』，非常驚豔。」