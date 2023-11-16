台積電助攻、Q4旺季加選舉行情　ETF夯！這2檔僅20日填息

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國泰台灣領袖50基金經理人蘇鼎宇表示，00922除了受惠最大權重持股大漲外，由於00922具備高潛力、高人氣，以及低門檻、低手續費的「二高二低」優勢，因此受到投資人青睞。
蘇鼎宇指出，00922為半年配ETF，10月首次配息就開出每單位配發0.57元的佳績，且基金持股符合「大市值+低碳轉型」前瞻性，具有成長潛力，大盤震盪時，對逢低布局的存股族更具吸引力。且00922股價為15.87元（11月13日收盤價），入手門檻低，若月月存5,000元，大約3到4個月即可累積到一張。至於經保費，相較市面其他市值型ETF約介於0.185%到0.355%間，00922僅0.235%相對親民。
國泰投信表示，美國長短期公債殖利率回落，科技股評價修正壓力降低，電子股成為本波反彈多方要角，若台股能站穩季線，將有利漲勢延續、向上挑戰半年線。蘇鼎宇則說，總統大選將在明年1月舉行，歷年選前政策資金作多行情，帶動台股上漲機率高達9成，且回顧過往，台股第四季表現皆優於其他季度，近10年第四季平均報酬達4.5%，正報酬率達9成以上，投資人若分批布局台股市值型ETF，有望跟著台股一起成長。
無獨有偶，元大高股息（0056）10月19日除息1.2元，全年累積2.2元為歷年新高，於11月15日僅20個交易日完成連續13年填息，今年兩次除息平均填息天數為13個交易日。本次第一階段收益分配公告以來至除息前最後交易日，交易熱度與申購量均創除息前最高紀錄，為歷年最火熱參與除息申購行情。
0056成分股自臺灣50指數與臺灣中型100指數中挑選，且是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF，此策略相對更有機會納入受惠景氣築底向上，獲利能力成長之成分股。統計0056追蹤之臺灣高股息指數於2007年發布以來，四次景氣觸底向上階段，指數漲幅介於15.4%至90.3%。
面對市場波動，0056自2022年12月改為50檔成分股後，已大幅降低單一成分股的影響力，且在台股企業配息能力大幅成長下，既有的高股息特色不變，今年以來至10月底含息總報酬為37.3%，全年平均年化配息率6.2%。