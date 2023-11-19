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謝盈萱的5件事！金鐘獎爆粗口成典禮高潮　39歲首當女主角奪影后

▲謝盈萱去年在金鐘獎上爆粗口成典禮高潮、39歲才首度成為女主角，就奪金馬影后，《NOWnews今日新聞》帶您來看關於謝盈萱的5件事。（圖／masse瑪謝律動）
▲謝盈萱去年在金鐘獎上爆粗口成典禮高潮、39歲才首度成為女主角，就奪金馬影后，《NOWnews今日新聞》帶您來看關於謝盈萱的5件事。（圖／masse瑪謝律動）

記者薛羽彤／綜合報導

金馬影后謝盈萱憑著《誰先愛上他的》，拿下第55屆金馬影后打開知名度，戲約不斷；去年還憑著《四樓的天堂》拿下第57屆金鐘獎最佳女主角獎，演技實力有目共睹。事實上，謝盈萱為了體驗生活還擺過地攤；一開始的志向不是演員而是警察，《NOWnews今日新聞》現在就帶您來了解關於謝盈萱的5件事。

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從沒想過成為演員　小時候志向是當警察

手上同時握著金馬獎和金鐘獎的謝盈萱，其實從沒想過當演員，她曾說過，小時候的第一個明確志向是想當一名警察，因為覺得警察拿槍的英姿很帥氣，因此抱有當警察的夢想。直到高中時才知道原來有一個系叫做戲劇系，她開始想要往戲劇這條路發展，才開啟了她對表演的想法。

▲謝盈萱個性率真，十分討喜。（圖／PapaOligo糖老爹提供）
▲謝盈萱一開始沒有想成為演員，從小的志向是警察。（圖／PapaOligo糖老爹提供）
曾擺過3個月地攤　只為體驗人生

謝盈萱曾經為了想要體驗人生，到中山區擺過3個月的地攤，面對警察開單也大方給他開，她表示想透過這些和演員不相關工作，得到許多不同的生活經驗，也說如果可以的話，想要去當當看百貨公司的櫃姐，再去感受不一樣的生活。

▲《人選之人-造浪者》裡黨部辦公室上百坪，場域大到讓謝盈萱來不及走位。（圖／Netflix）
▲短短5年，謝盈萱累積多部膾炙人口的作品。（圖／Netflix）
感情空窗10年之久　年過40歲選擇凍卵

謝盈萱過去曾透露，自己的感情已空窗10年之久，去年在她42歲的時候，選擇了去凍卵，最後取了20顆卵子：「醫生說我的顆數算多，但因為已經過了40歲，就要把身體機能所有可能風險算進去。」她也呼籲大家：「女人在生子這件事情上，能夠為自己做選擇，是一件很重要的事！」

▲感情空窗10年的謝盈萱決定凍卵。（圖／謝盈萱IG）
▲感情空窗10年的謝盈萱決定凍卵。（圖／謝盈萱IG）
39歲因《誰先愛上他的》　經歷許多人生第一次

「那是我第一次以主角的身份跑電影宣傳，第一次知道記者會聯訪長什麼樣，第一次跑國外影展，還坐了人生第一次的商務艙。」作為演員，謝盈萱從劇場出身，因此有「劇場女神」的封號，不過前面的16年，重心都在舞台劇，直到搭檔邱澤演出電影《誰先愛上他的》拿下金馬獎影后之後，才讓大家認識她，戲約一部接著一部，《俗女養成記》、《人選之人-造浪者》、電影《孤味》等等，拓展了更寬廣的影視人生。

▲《誰先愛上他的》（圖／華納兄弟）
▲謝盈萱憑著《誰先愛上他的》嶄露頭角，一舉拿下金馬影后。（圖／華納兄弟）
金鐘獎念錯感言爆粗口「FXXK」　成典禮高潮

去年金鐘獎上，謝盈萱以《四樓的天堂》、《俗女養成記2》雙料入圍最佳女主角獎，最後她以《四樓的天堂》抱回金鐘視后，上台講感言時，講成《俗女養成記2》的角色，她意識到後突然爆粗口大喊「FXXK」表示懊悔，意外造成笑果，成為當天典禮高潮。

▲金鐘獎收視出爐，謝盈萱爆粗口成典禮最大亮點。（圖／三立提供）
▲金鐘獎謝盈萱爆粗口成典禮最大亮點。（圖／三立提供）
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