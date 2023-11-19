謝盈萱的5件事！金鐘獎爆粗口成典禮高潮　39歲首當女主角奪影后

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手上同時握著金馬獎和金鐘獎的謝盈萱，其實從沒想過當演員，她曾說過，小時候的第一個明確志向是想當一名警察，因為覺得警察拿槍的英姿很帥氣，因此抱有當警察的夢想。直到高中時才知道原來有一個系叫做戲劇系，她開始想要往戲劇這條路發展，才開啟了她對表演的想法。
曾擺過3個月地攤 只為體驗人生
謝盈萱曾經為了想要體驗人生，到中山區擺過3個月的地攤，面對警察開單也大方給他開，她表示想透過這些和演員不相關工作，得到許多不同的生活經驗，也說如果可以的話，想要去當當看百貨公司的櫃姐，再去感受不一樣的生活。
感情空窗10年之久 年過40歲選擇凍卵
謝盈萱過去曾透露，自己的感情已空窗10年之久，去年在她42歲的時候，選擇了去凍卵，最後取了20顆卵子：「醫生說我的顆數算多，但因為已經過了40歲，就要把身體機能所有可能風險算進去。」她也呼籲大家：「女人在生子這件事情上，能夠為自己做選擇，是一件很重要的事！」
39歲因《誰先愛上他的》 經歷許多人生第一次
「那是我第一次以主角的身份跑電影宣傳，第一次知道記者會聯訪長什麼樣，第一次跑國外影展，還坐了人生第一次的商務艙。」作為演員，謝盈萱從劇場出身，因此有「劇場女神」的封號，不過前面的16年，重心都在舞台劇，直到搭檔邱澤演出電影《誰先愛上他的》拿下金馬獎影后之後，才讓大家認識她，戲約一部接著一部，《俗女養成記》、《人選之人-造浪者》、電影《孤味》等等，拓展了更寬廣的影視人生。
金鐘獎念錯感言爆粗口「FXXK」 成典禮高潮
去年金鐘獎上，謝盈萱以《四樓的天堂》、《俗女養成記2》雙料入圍最佳女主角獎，最後她以《四樓的天堂》抱回金鐘視后，上台講感言時，講成《俗女養成記2》的角色，她意識到後突然爆粗口大喊「FXXK」表示懊悔，意外造成笑果，成為當天典禮高潮。
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